Madagascar: Festival en Espagne - Le film de Lova Nantenaina diffusé à l'écran

Le talentueux cinéaste malgache, Lova Nantenaina, voit son film acclamé, une fois de plus, sur la scène internationale. Son oeuvre intitulée «Aza Kivy, Étoile du Matin» a été sélectionnée pour la prestigieuse 21e édition du Festival International de Documental Ethnographico de Sobrarbe en Espagne, qui se déroulera du 15 au 24 mars.

Le festival, réputé pour sa sélection exigeante de films du monde entier, a retenu des centaines d'oeuvres pour la projection lors de cet événement exceptionnel, dont le poignant film de Nantenaina. « Je suis très heureux d'avoir été sélectionné parmi les participants. Même si 'Aza Kivy, Etoile du Matin' a vu le jour en 2020 et a été tourné en 2018, il figure encore parmi les perles de ce festival », s'enthousiasme le cinéaste, Lova Nantenaina. Avant cette consécration espagnole, le film avait déjà récolté plusieurs distinctions, dont le deuxième prix Vues d'Afrique à Montréal, le prix du public à One Country, One Film, le prix du jury au Luxor Film Festival, le grand prix du jury et le prix de la critique cinématographique à Saint-Louis du Sénégal, ainsi que le Prix du Public aux Job Film Days en Italie.

Scène internationale

«Aza Kivy, Étoile du Matin» propose une réflexion profonde sur les défis environnementaux auxquels fait face Madagascar. Dans une époque où les chalutiers dépouillent impitoyablement les mers au nom du «développement» et où d'énormes projets miniers suscitent l'inquiétude, le protagoniste, Edmond, baptise sa pirogue «Aza Kivy». Une ode à la préservation d'un mode de vie respectueux de l'environnement.

Lova Nantenaina, a suivi des études de sciences sociales et d'audiovisuel en France et à La Réunion avant d'intégrer l'école de cinéma de Toulouse en 1999. Son premier long-métrage, «Ady Gasy» - The Malagasy Way», a connu un succès retentissant dans les festivals internationaux et les salles françaises.