Madagascar: Prix Aware - Malala Andrialavidrazana figure parmi les finalistes

L'artiste malgache résidant en France, Malala Andrialavidrazana, a été sélectionnée parmi les finalistes des Prix Aware, dans la catégorie «Nouveau Regard».

L'artiste plasticienne malgache Malala Andrialavidrazana a été nominée lors de la huitième édition des Prix Aware dans la catégorie «Nouveau Regard», aux côtés de trois autres candidates, à savoir Basma al-Sharif, Charwei Tsai et Laura Huertas Millán. Les Prix Aware visent à récompenser le travail d'artistes femmes sur la scène française, remédier au manque de visibilité tant en France et surtout à l'international, et mettre en avant leurs oeuvres ainsi que la longévité de leurs carrières, au-delà des stéréotypes.

Diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette en 1996, Malala Andrialavidrazana a acquis une renommée internationale au fil des années. Actuellement en train de travailler sur une commande pour le prestigieux Palais de Tokyo à Paris, elle a débuté sa carrière artistique il y a une dizaine d'années.

Récompense

Ses enquêtes approfondies sur les pratiques funéraires malgaches, à travers plusieurs séries de photographies, lui ont valu le Prix HSBC pour la Photographie en 2004. Depuis 2015, l'artiste se consacre principalement à la série intitulée «Figures». Cette collection unique mêle subtilement des fragments d'atlas, de cartes postales, de billets de banque, de pochettes d'albums, de timbres, de drapeaux et d'images diverses provenant de documents d'archives ou de livres historiques.

Grâce à son processus numérique novateur, Malala Andrialavidrazana offre une nouvelle perspective captivante pour s'approprier l'histoire. Son parcours exceptionnel et son engagement artistique prometteur font de Malala Andrialavidrazana une figure incontournable de la scène artistique contemporaine, suscitant l'admiration et l'anticipation quant aux résultats du Prix Aware. Les Prix Aware s'engagent à soutenir les lauréates à long terme en facilitant la mise en place de publications, d'expositions et en offrant une aide à la production.