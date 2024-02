Sénégal: Taekwondo / J.O Qualification - Trois combattants tentent leur chance à Dakar

Madagascar aura trois représentants au tournoi qualificatif aux J.O de Paris, au Sénégal. Ils sont en regroupement intensif depuis ce week-end.

Cinquième tentative. Madagascar alignera trois combattants au tournoi de qualification olympique à Dakar, capitale sénégalaise, les 10 et 11 février. Les sélectionnés, à l'issue du test de début décembre, sont en regroupement intensif depuis ce week-end, au dojang Sonrang à Andavamamba. «Nous nous focalisons surtout sur le travail mental, outre celui tactique, et au renforcement de la condition physique (...) Nous visionnons également des vidéos de combat», précise l'entraîneur national, Narinja Ramanantsoa.

«Nous sommes en train de réviser toutes les techniques pratiques et de rectifier les erreurs. Nous ferons de notre mieux pour nous qualifier. C'est une opportunité à ne pas négliger en tant qu'athlète (...) Le niveau continental est très élevé, car la plupart des concurrents ont des expériences internationales, mais nous avons aussi pris au sérieux la préparation. Chaque combattant a l'ambition de remporter la victoire et nous sommes prêts mentalement», confie Nerson Mampionona Njakarimanana de l'ATF d'Atsinanana, meilleur combattant de la dernière Coupe de l'ambassadeur de Corée, double champion de Madagascar seniors et médaillé d'or des Jeux des Iles.

Confiant

%

Le champion national et vainqueur de la Coupe de l'ambassadeur de Corée dans la catégorie des -68kg, Bradley Rasolohery du club Sonrang, rassure, de son côté : «Nous allons combattre à fond pour valider la qualification olympique et représenter le pays, pour la première fois, aux J.O. Nous suivons une préparation intensive et nous serons prêts à temps.»

«Nous intensifierons la préparation pour être à la hauteur à ce tournoi de qualification. Ce ne sera pas facile, mais je suis confiante. Le niveau africain est, certes, très élevé, mais nous nous préparons bien pour être prêts à combattre et nous verrons au combat», livre l'unique fille de l'équipe nationale, Florentine Razafindrabe. Elle est triple championne de Madagascar (2019, 2021, 2022), détentrice de la Coupe de l'ambassadeur de Corée et médaillée d'argent des JIOI.

L'équipe nationale s'entraîne deux fois par jour. Deux par catégorie, c'est-à-dire les finalistes, se qualifieront pour les J.O de Paris. La délégation s'envolera pour le Sénégal, le 7 février, mais c'est encore en attente de la validation de la prise en charge de l'État.