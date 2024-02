Madagascar: Prévention du choléra - Des barrières sanitaires au niveau des frontières

Des mesures préventives contre le choléra sont instaurées dans nos ports et aéroports, répartis dans toute la Grande île. Ces dispositions sont prises dans le but d'empêcher l'entrée de la maladie.

Des gestes barrières sont mis en place au niveau des ports et aéroports, constituant le principal moyen d'empêcher l'introduction du choléra dans la Grande île. Afin de prévenir et d'éviter sa propagation, des mesures de sécurité sanitaire ont été mises en oeuvre dans ces zones d'entrée. Le Dr. Vololoniaina Manuela Cristophère, responsable de la Direction de veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et de la riposte (DVSSER) au ministère de la Santé publique, a déclaré que « Nous avons déjà instauré des mesures barrières en fournissant du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains à chaque personne arrivant. De plus, les pieds seront rincés à l'arrivée avec de l'eau chlorée. Ces mesures s'appliqueront à tous ».

La surveillance des frontières maritimes et des arrivées par voie aérienne sera particulièrement stricte. Madagascar compte neuf points d'entrée répartis dans toute l'île, et ces mesures sont déjà en vigueur depuis hier, selon le ministre de la Santé publique, le Professeur Zely Arivelo Randriamanantany, qui a effectué une descente à l'aéroport d'Ivato pour vérifier le respect de ces dispositifs.

Marchandises

Ces mesures s'appliquent également aux marchandises traitées dans les ports et aéroports, que ce soit dans la capitale ou dans les régions, telles que Boeny et Diana. Les autorités locales de ces régions ont déjà pris des mesures similaires à celles annoncées par le ministère, hier, qu'elles ont déjà mis en oeuvre depuis dimanche. « En ce qui concerne les marchandises, les mesures de prévention consistent en la pulvérisation des marchandises à leur arrivée, que ce soit dans les ports ou aéroports. Les mesures prises sont déjà mises en oeuvre et sont étroitement suivies par nos agents. De plus, toute personne souhaitant entrer au port de Mahajanga, en particulier, sera mise en quarantaine pendant cinq jours », explique Jean Claude Rodin, le directeur des affaires portuaires de l'Agence portuaire maritime et fluviale, hier.

Bien que Madagascar ne présente encore aucun cas jusqu'à présent, la prévention reste la meilleure protection. Le ministère de la Santé publique a déjà mis en oeuvre des mesures et se déclare prêt à faire face à tout changement de situation. Et le responsable du DVSSER de terminer, « Nous sommes prêts, et les médicaments sont déjà disponibles ».