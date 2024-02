Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la famille du Général à la retraite feu Benachir Sourallah

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du Général à la retraite feu Benachir Sourallah.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande émotion la triste nouvelle du décès du Général à la retraite Benachir Sourallah, implorant le Tout-Puissant de l'agréer parmi les fidèles vertueux et de l'accueillir dans Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à l'ensemble de la famille du défunt et à ses proches et amis Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion à la suite de cette lourde perte, la volonté divine étant imparable, priant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

"Nous Nous remémorons, avec estime, les grandes qualités humaines, la compétence, la discipline et le dévouement du défunt dans l'accomplissement des hautes responsabilités militaires qui lui ont été confiées, avec un indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite et à la devise sacrée des Forces Armées Royales : Dieu-Patrie-Roi", souligne le Souverain.

Partageant la peine de la famille de feu Sourallah à la suite de cette épreuve douloureuse, SM le Roi implore Dieu de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à son Roi et à sa Patrie. "Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis. Véridique est la parole de Dieu", conclut le message royal.