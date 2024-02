Maroc: Taourirt - Sessions de formation pour le renforcement des capacités des acteurs de l'INDH

Taourirt — Une session de formation destinée à renforcer les capacités des différents acteurs territoriaux impliqués dans la mise en oeuvre des projets de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été organisée les 5 et 6 février courant à Taourirt.

Initiée dans le cadre d'un partenariat entre l'association "TARGA-AIDE" et l'INDH, cette initiative s'adresse à quelque 120 personnes oeuvrant dans le cadre de l'INDH, dont des cadres et des fonctionnaires de la division de l'action sociale (DAS) relevant des provinces de Taourirt et Guercif, des responsables des comités locaux de développement humain, des associations et des coopératives, entre autres.

Dans une déclaration à la MAP, El Bachir Sadiki, de la DAS de Taourirt, a indiqué que ces formations visent à mettre à niveau les compétences et les capacités des bénéficiaires et à approfondir leurs connaissances notamment en termes de gestion de projets, d'approche participative, de techniques de communication et de plaidoyer, ainsi que de coopération territoriale et de développement durable.

Ces sessions de formations, encadrées par des experts en la matière, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de formation et de renforcement des compétences élaborée par la coordination nationale du développement humain pour une durée de trois années et visant à qualifier et à consolider les compétences et les connaissances des acteurs de l'INDH.

Et d'ajouter que ces sessions, permettent aux groupes cibles de se familiariser avec les outils et techniques pédagogiques nécessaires en vue de développer et améliorer leurs compétences, notamment dans le domaine social, en plus de leur doter des moyens techniques adéquats pour proposer, mettre en oeuvre et suivre des projets qui s'inscrivent dans le cadre des programmes de l'INDH.