Tunisie: Ligue 1 | Coup d'envoi du play-out - UST - Bien démarrer

Sami Gafsi et ses hommes sont bien déterminés à ne pas rater ce premier match à domicile pour engranger trois premiers points précieux.

Pour les joueurs de l'US Tataouine, les choses sérieuses commencent avec ce premier match de la phase du Play-Out contre l'ASM. Avec leurs deux points de bonus, les Tataouinis ont un avantage mathématique et moral important sur leurs adversaires du jour, les Marsois, qui, eux, entament cette deuxième manche avec zéro point. Pour les protégés de Sami Gafsi, c'est un match à six points, un quitte ou double prématuré pour remporter les trois points et faire un bon départ.

Des renforts de poids

La formation rentrante de l'UST verra cet après-midi la titularisation du nouveau gardien de but Hamza Ghanemi, venu de l'EST sous forme prêt et de l'attaquant Zied Ounalli en pointe de l'attaque. Avec la possibilité aussi d'incorporer d'entrée les deux joueurs étrangers Gedeon Muyadi (Congo) et du Malien Moussa Comté comme milieu offensif. La probabilité d'inscrire dans la liste des vingt, comme jokers en cours de jeu, Saïfallah Gafsi et Helmi Assidi est aussi fortement pressentie. Ce qui est sûr, c'est que les Tataouinis ont bien retenu la leçon de la première phase où ils ont fait un départ catastrophique puis se sont enlisés dans la queue du peloton et n'ont évité la dernière place que dans les deux derniers matches. Un beau duel est donc prévu aujourd'hui contre les Marsois pour un démarrage réussi d'une phase du play-out qui promet d'être chaude et fort disputée.