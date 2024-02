Maroc: Souss-Massa - Lancement de plusieurs projets à caractère social

Taroudant — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a lancé, lundi au niveau de la région de Souss-Massa, plusieurs projets sociaux visant notamment l'amélioration de la qualité des services destinés aux femmes, à l'enfance et aux personnes en situation de handicap.

Ces projets ont pour objectif d'améliorer les services destinés à ces catégories sociales, à proposer des services adaptés à leurs besoins, à contribuer à leur prise en charge et à leur offrir des conditions de vie optimales.

Ainsi, dans la commune d'Imilmaiss (province de Taroudant), Mme Hayar et la délégation l'accompagnant ont procédé à l'inauguration du centre d'éducation et de formation .

Cette structure assure des services de prise en charge et de suivi aux femmes rurales à même de renforcer leurs capacités et de les former dans des métiers de l'artisanat, de favoriser leur insertion sociale à travers leur autonomisation économique et d'organiser des activités de sensibilisation à leur profit.

La ministre a lancé également les travaux de construction d'un centre dédié à l'autonomisation économique des femmes au douar Tajelt.

Au niveau de la commune de Taroudant, la ministre a visité l'Espace multifonctionnel pour les femmes et le Centre autonome d'assistance sociale pour les enfants en situation difficile, ainsi que le Centre d'accompagnement pour la protection de l'enfance.

A cette occasion, Mme Hayar s'est informée du fonctionnement de ces structures et examiné les moyens d'améliorer la qualité des services offerts aux bénéficiaires de ces centres à caractère social. .

La ministre s'est également rendue à Dar Taliba dans la commune d'Agrana relevant de la province Taroudant pour s'enquérir des travaux d'extension et du renforcement de la capacité d'accueil de cet espace.

Par la suite, la ministre a visité le centre socio-éducatif paramédical des personnes en situation de handicap dans la commune de Lqliâa (préfecture d'Inezgane-Aït Melloul).

A Agadir, Mme Hayar a procédé à l'inauguration de l'Espace multifonctionnel pour les femmes à Tilila, une structure de proximité dédiée aux femmes en situation difficile leur offrant des prestations sociales.

A cette occasion, il a été procédé également à la signature de plusieurs conventions entre l'Agence de développement social et des associations de la société civile oeuvrant dans le domaine d'insertion des femmes en situation difficile et ce dans le cadre du programme "Jisr pour l'autonomisation et le leadership".

Dans une déclaration à la MAP, Mme Hayar a souligné que cette visite dans la région de Souss-Massa s'inscrit dans le cadre d'un programme arrêté par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, destiné à prendre connaissance des structures sociales disponibles au niveau de différentes villes et provinces du Royaume, avec un focus sur leurs missions, modes de fonctionnement et les prestations offertes aux bénéficiaires.

Ces projets s'inscrivent en cohérence, en termes de buts et d'objectifs, avec les chantiers et programmes lancés par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans le domaine de la protection de la famille, ainsi qu'avec les engagements du programme gouvernemental, particulièrement en ce qui concerne le renforcement des piliers de l'État social, a-t-elle ajouté.