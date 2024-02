Ethiopie: Les efforts du gouvernement dans l'état de Tigray sont fructueux - Premier ministre Abiy.

<strong>Addis Abeba, — :- Le gouvernement a entrepris plusieurs activités fructueuses dans l'amélioration des transports, des télécommunications, des services bancaires et de l'agriculture, entre autres, après la signature de l'accord de Pretoria, aselon le Premier ministre Abiy.

Répondant aux questions posées aujourd'hui par les membres de la chambre des représentants du peuple, il a révélé que plus d'un demi-milliard de birrs ont été dépensés pour la reprise du transport aérien vers Shire, Mekele et bientôt vers Axoum, qui est actuellement en maintenance. Le transport aérien a au moins aidé les personnes atteintes de maladies chroniques à se rendre à Addis et à bénéficier de soins médicaux, a-t-il ajouté.

Selon lui, Ethio Telecom a entretenu plus de 1 000 km de fibre optique et 475 sites mobiles tout en réparant plus de 20 000 téléphones fixes et a démarré le service 4G avec des centaines de milliers de Birr dans quatre villes de la l'état.

Il a souligné que presque toutes les universités et lycées de l'État régional du Tigray ont commencé à enseigner et à apprendre.

Par ailleurs, il a noté que quelque 217 usines ont commencé à fonctionner après l'accord de Pretoria, même si elles recherchent toujours du soutien.

Le gouvernement fédéral, dans le cadre d'un marché spécial, a importé 500 tracteurs et plus de 300 pompes pour améliorer l'agriculture au Tigray, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed aux membres du parlement.

Selon lui, environ 630 000 hectares de terres ont été cultivés dans la région l'année dernière en Éthiopie grâce au soutien des intrants agricoles tels que les tracteurs, les semences spéciales, les engrais et les pompes fournis par le ministère de l'Agriculture et les États régionaux.

Le Premier ministre a enfin déclaré que le résultat obtenu n'est pas suffisant par rapport à ce que le gouvernement souhaite faire en raison des ressources limitées.

Il a attribué ces résultats encourageants aux efforts conjoints du gouvernement fédéral et de l'administration régionale intérimaire.