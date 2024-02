Madagascar: Diana - La campagne de reboisement débute

Le coup d'envoi du reboisement régional, dans le Nord, a été donné, samedi, dans le district d'Ambilobe, sur la colline d'Ambohipiraka. Forêt classée au sein d'un terrain domanial, Ambohipiraka renferme une source qui alimente la ville d'Ankarabe en eau potable.

C'est elle qui protège Ambilobe des vents cycloniques. C'est elle aussi qui fournissait aux habitants d'Ambilobe les bois de construction. Pourtant, chaque année, la zone est confrontée à des feux de forêt intensifiés et, de ce fait, a subi d'énormes dégâts. C'est pourquoi, cette année, cette activité civique est placée sous le thème « Famboliaña Kakazo : Mañariñy tontolo iaiñana, mameloño aiñy » ou « Reboisement : restaurer l'environnement, donner la vie ».

L'évènement a vu la participation de nombreuses personnes issues des secteurs publics et privés, civils et militaires, venant des cinq districts qui composent la région Diana, dont les personnalités politico-administratives conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga. Selon ce dernier, l'objectif a été atteint car si l'on prévoyait mille cinq cents personnes, plus de cinq mille ont répondu à l'appel.

Études préalables

Durant la matinée, l'initiative a couvert un périmètre de 40 hectares avec quarante mille jeunes plants de différentes espèces à croissance rapide. Elles poussent bien dans les zones plantées et en fonction des besoins de la région, selon les techniciens.

%

D'après les explications, la réussite de cette opération de reboisement a impliqué la réalisation de plusieurs étapes. Citons, entre autres, l'étude préalable menée par la direction régionale de l'Environnement et du développement durable (DREDD) de Diana. Elle comprenait l'évaluation de la zone de reboisement pour déterminer les espèces végétales adaptées au sol et au climat, l'analyse des conditions du sol et du microclimat pour optimiser la croissance des plants. De plus, la qualité génétique des plants et leur production en pépinières géantes ont été réalisées conformément aux normes établies. Sans parler de la préparation du sol en fonction des besoins spécifiques des espèces à planter.