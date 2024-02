Congo-Brazzaville: Transport en commun à Pointe-Noire - Les taximen imposent la course à 1 500 FCFA

Deux bagarres ont failli s'éclater, l'une vers le marché Mayaka, dans le deuxième arrondissement Mvou-Mvou, et l'autre vers le rond-point Tchystère, à cause de l'incompréhension des taximen qui ont pris l'habitude d'imposer aux clients la course de taxi à 1500 FCFA au lieu de 700 F CFA quelle qu'en soit la distance.

La première bagarre a été évitée de justesse grâce aux passants qui ont unanimement condamné le taximan qui avait pris le client vers le péage, sans lui signifier que la course était à 1500 F CFA. En plus, il a fait monter encore deux clients, sans l'avis du premier. A ces derniers, il a demandé 1000 F CFA à chacun. Là est né le problème et n'eût été l'intervention de l'assistance, le taximan et ses clients allaient passer aux mains.

Cette situation cause un grincement de dents à Pointe-Noire où l'on se demande à combien revient réellement la course de taxi. « Nous ne comprenons absolument rien, car les pouvoirs publics ferment trop les yeux à cette situation qui commence à nuire à la population. Nous ne savons pas si la course de taxi est à 700 FCFA, à 1000 FCFA ou à 1500 FCFA. Comment comprendre que les taximen continuent à fouler au pied le prix de la course fixé par les pouvoirs publics après la concertation avec leurs syndicats ? », s'est plaint un enseignant, décidemment déçu par cette attitude des taximen.

%

Quant au second taximan, il s'est comporté en véritable hors la loi. Non seulement la course a été à 1500FCFA, il a voulu entasser les passagers comme des sardines et personne ne devait se plaindre. La raison avancée est que le prix du carburant a augmenté. Les passagers, en colère, se sont pris à lui et n'eût été l'intervention d'un autre taximan, il allait avoir pour son compte.

Ce virus du prix de la course selon le gré du taximan a totalement gagné aussi les contrôleurs des bus dans la ville océane. Ils demandent 250 ou 300 FCFA voire 500 FCFA, selon leur humeur du jour. « A combien reviennent les prix du transport dans le bus et dans le taxi, car avec cette allure on va vivre exactement ce qui s'était passé quand le prix de la course de taxi était fixé à 700 FCFA et les taximen l'ont imposé à 1000 FCFA au vu et au su de tous. C'est difficile d'avoir la course de taxi à 700 FCFA dans la ville océane maintenant. Cela est très écoeurant ! », a déploré un père de famille se rendant en centre-ville.

Si les pouvoirs publics laissent cette situation en l'état, c'est la population qui continuera de payer le lourd tribut.