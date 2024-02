Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le comité PCT Poto-Poto retrouve ses marques

Le président du comité du Parti congolais du travail (PCT) du 3e arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, Ferréol Constant Patrick Gassackys, a présidé le 5 février une réunion regroupant les secrétaires des vingt-et-une sections et les premiers responsables des unions catégorielles, notamment l'Organisation des femmes du Congo (OFC) et la Force montante congolaise (FMC).

Après une fin d'année 2023 mouvementée à cause des querelles intestines entre cadres, le calme semble revenu au sein du comité PCT Poto-Poto, tel en témoigne le climat de paix observé au cours de la première rencontre de l'année. « Le but de cette rencontre était de démontrer que contrairement aux rumeurs, Poto-Poto avance droit comme un seul homme et cela a été toujours ainsi. Dans toute activité humaine, il peut y avoir quelques contradictions mais la force d'un homme c'est aussi de pouvoir se mettre au-dessus de tout cela. Aujourd'hui, nous avons voulu montrer cette image qui est réellement celle de Poto-Poto », a expliqué Ferréol Constant Patrick Gassackys.

Une occasion pour le président du comité PCT Poto-Poto d'appeler les uns et les autres au resserrement des liens, à la cohésion et à la fraternité. Fier de l'unité retrouvée et de la parfaite union qui y règne désormais, Ferréol Constant Patrick Gassackys entend recréer le bon dynamisme au sein des vingt-et-une sections du comité PCT Poto-Poto. « Il y a eu une succession d'activités au niveau du PCT dont la plus récente est la session ordinaire du Comité central où un certain nombre de directives a été donné en direction des membres du parti. La volonté du secrétariat du comité de Poto-Poto est d'aller de l'avant dans la cohésion et d'aplanir tout ce qui pouvait survenir. Nous avons des nouveaux challenges à venir tels que le congrès du parti qui pointe à l'horizon et l'élection présidentielle de 2026 », a-t-il rappelé.

En effet, la réunion tenue au siège du comité PCT Poto-Poto a permis aux participants d'évoquer la situation des cotisations statutaires de l'année 2023 ; le fonctionnement du comité et la restructuration des unions catégorielles. « C'est vrai, il a été souvent difficile de retrouver cette cohésion, mais aujourd'hui nous sommes très fiers de parler, d'échanger. Nous avons une restructuration qui est en train de s'opérer au niveau des unions catégorielles, notamment l'OFC et la FMC. Donc, nous sommes tenus de redynamiser tout cela puisque nous avons reçu des instructions très fermes de la part de notre hiérarchie. C'est pourquoi, nous avons appelé chaque section à faire le travail de sélection des animateurs des unions catégorielles en faisant de bonnes propositions pour que le parti soit bien animé à ce niveau », a insisté Ferréol Constant Patrick Gassackys.

S'agissant des cotisations mensuelles de l'année 2023, chaque membre a été invité à s'acquitter de cette obligation statutaire, surtout à quelques mois de la tenue du 6e congrès ordinaire du PCT.