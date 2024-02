Algérie: Goudjil appelle les jeunes à consolider la confiance en leurs capacités et dans les institutions de l'Etat

CONSTANTINE — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a appelé lundi les jeunes à consolider la confiance en leurs capacités et dans les institutions de l'Etat ainsi que dans l'efficacité de la pratique démocratique comme outil de réforme et de développement.

"Les jeunes sont appelés à oeuvrer pour marquer de leur empreinte le processus d'édification d'une Algérie forte et épanouie conformément à l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ce à travers une participation effective dans la vie politique loin des voix conspiratrice et sceptiques", a affirmé M. Goudjil dans une lettre lue en son nom par le sénateur Ahmed Kharchi dans le cadre de la participation de cette institution au forum régional sur "La démocratie en milieu juvénile, les jeunes d'aujourd'hui, les décideurs de demain", organisé à la grande salle Ahmed Bey de Constantine.

M. Goudjil a également appelé les jeunes à "préserver l'unité nationale et défendre les acquis de la révolution de novembre", considérant que "l'indice le plus palpable de la réussite du processus de changement, de réforme, de développement et de stabilité, est le degrés de participation des forces des jeunes dans la mutation démocratique pour fixer les défis et les solutions afin de se positionner dans le monde de la politique et ce grace à la volonté politique sincère et l'environnement institutionnel encourageant et le système législatif favorable".

Cela intervient, selon M. Goudjil "à travers l'encouragement des jeunes à s'impliquer dans la démocratie participative pour l'intérêt national et en oeuvrant à consacrer la confiance dans les mécanismes du système démocratique".

Le Conseil de la nation a participé à travers ses membres, Mohamed Larbi Slimani et Issam Nechma, à animer les ateliers du forum, en l'occurence "la démocratie en milieu juvénile" en débattant des thèmes divers dont "l'analyse du rôle des acteurs dans la prise de décision", "le développement des compétences de prise de décision chez les jeunes" en plus de leur participation à une séance débat sur "les efforts de l'Etat dans la promotion de la participation politique chez les jeunes".