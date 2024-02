Afrique: Curiosités sur la CAN 2023 de la Côte d'Ivoire

Luanda — A la veille de la reprise de la CAN 2023, mercredi (7), avec la dispute des demi-finales, après trois jours de pause, quelques faits intéressants sur la compétition qui se termine le 11 de ce mois, en Côte d'Ivoire.

Cette CAN 2023 est particulière non seulement en raison de la participation de quatre pays de la CPLP (Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau et Mozambique), mais aussi en raison de la polémique autour de sa réalisation.

Un autre fait intéressant à savoir sur la compétition est que l'Egypte est l'équipe qui a remporté le trophée le plus de fois, à sept reprises.

L'Égypte a atteint la finale de la CAN dans cinq des six derniers tournois auxquels elle a participé, gagnant en 2006, 2008 et 2010, alors qu'elle était finaliste en 2017 et lors de l'édition 2021.

La Coupe d'Afrique des Nations est passée d'un tournoi à 16 équipes, comme c'était le cas depuis 1996, à un événement à 24 concurrents depuis 2019. A ce jour, seize joueurs ont inscrit 17 triplés dans les éditions de la CAN.

Le dernier en date était celui de l'Équatorien Emilio Nsue, auteur de trois buts contre la Guinée-Bissau le 18 janvier 2024.

Aucun pays n'a réalisé un tel exploit. L'Égypte est la seule équipe avec deux joueurs à avoir marqué trois buts dans le même match : Hassan El-Shazly et Mohammed Morsi Hussein ont marqué tous les buts lors d'une victoire 6-3 contre le Nigeria lors d'un match de phase de groupes en 1963.

L'Égyptien Ahmed Hassan et le Camerounais Rigobert Song détiennent le record du plus grand nombre de participations à la CAN, chacun ayant participé à huit éditions de la compétition, en 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010.