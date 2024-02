Angola: La municipalité de Cazenga a besoin de deux cents médecins supplémentaires

Luanda — Au moins deux cents médecins spécialistes dans différentes domaines sont nécessaires pour renforcer les soins dans les unités sanitaires de la municipalité de Cazenga, a déclaré mardi, à Luanda, le directeur municipal de la Santé de la municipalité, Caetano José Miguel.

L'information a été fournie à l'issue de la visite d'inspection du Président de la République, João Lourenço, à l'Hôpital Général de Cajueiros, pour vérifier son fonctionnement, ainsi que les travaux de la salle d'opération et du dépôt de médicaments.

Selon le responsable, la municipalité compte environ deux millions d'habitants et pour une couverture satisfaisante, il faudrait environ 200 médecins pour renforcer les 40 existants, sans compter ceux de Cajueiros.

En plus de ce nombre, le directeur a indiqué qu'il était également nécessaire d'augmenter les unités sanitaires et le réseau d'hôpitaux primaires, comme les centres de référence de Hoji Ya Henda, et du district de Cazenga, en raison de la densité de population de la zone.

Il a expliqué que l'hôpital Général de Cajueiros reçoit quotidiennement 1.500 patients à traiter dans différents domaines, comme la médecine, la pédiatrie et la salle d'accouchement, entre autres.

Quant aux médicaments, a poursuivi la source, l'institution en dispose, même si elle se trouve dans une phase de forte demande pour le traitement des pathologies palustres, mais l'unité a su répondre à la situation.

Dans une première phase, les interventions sont réalisées au bloc opératoire, et les travaux devraient ensuite être étendus à l'ensemble de l'hôpital, progressivement, en fonction des capacités financières.

Avec 335 lits d'hospitalisation, l'hôpital Général de Cajueiros offre des services de médecine interne, qui soutiennent les urgences, les hospitalisations, les consultations externes, les services de pédiatrie, de gynécologie obstétrique, de cardiologie, d'oto-rhino-laryngologie et de dermatologie, ainsi que les services de chirurgie générale et d'orthopédie.

Dans le cadre de consultations externes, il assiste des patients atteints de tuberculose, du VIH-SIDA et de drépanocytose, en plus de disposer d'un service de nutrition, qui suit les enfants et les adultes en traitement.

L'unité hospitalière dispose également d'espaces de support pour les échographies, les radiographies, les services d'analyses cliniques, d'hémothérapie et de pharmacie interne et compte 637 salariés, dont 331 infirmiers, 105 techniciens de diagnostic thérapeutique, 36 médecins nationaux, neuf médecins étrangers et 155 du secteur administratif.

En plus de servir les citoyens de la municipalité de Cazenga, où il est situé, il a reçu des patients de Viana, Cacuaco, Sambizanga et Rangel.