Afrique de l'Ouest: La Gambie convoque l'ambassadeur du Sénégal

L'ambassadeur adjoint du Sénégal en Gambie a récemment été convoqué par les autorités gambiennes à la suite du décès d'un certain Duwa Badjie, originaire de Foni Bintang dans la Région de la Côte Ouest, a appris le journal The Point de source sûre.

Une source au fait de l'affaire, qui a parlé à notre reporter sous couvert d'anonymat, a confirmé l'information, précisant que l'ambassadeur était en mission au-delà des frontières du pays, mais qu'il a été représenté par son adjoint.

« Le diplomate sénégalais en poste dans le pays et les représentants du gouvernement gambien ont discuté de divers sujets, notamment de la mort de Duwa Badjie, de la coopération du gouvernement sénégalais dans cette affaire et du rapatriement du corps dans le pays, » a révélé une source.

Duwa Badjie, un ressortissant gambien, aurait été abattu sur le sol gambien aux alentours du village de Jilanfari par les forces sénégalaises stationnées à Cassamance, dans le sud du Sénégal, alors qu'il revenait du village de Funtang dans le district de Foni Kansala.

Il (Badjie) serait décédé plus tard d'un coup de feu. Son corps se trouve actuellement à la morgue d'un hôpital de Ziguinchor.

Le Ministre de la Défense du pays, Sering Modou Njie, contacté pour des commentaires sur l'assassinat de Duwa Badjie, a déclaré: « La Gambie et le gouvernement sénégalais travaillent actuellement en étroite collaboration sur la mort de Duwa Badjie. En fait, dès que nous avons appris que Mr Badjie avait été victime d'une fusillade, nous avons ouvert le dialogue avec nos homologues sénégalais à ce sujet. Nous avons immédiatement contacté les autorités sénégalaises compétentes pour leur faire part de l'incident et nous travaillons en étroite collaboration en vue d'un règlement amical de la situation, » a-t-il déclaré à notre reporter lors d'une interview.

« Lorsque nous avons appris le décès de Mr Duwa, nous avons à nouveau contacté le gouvernement sénégalais pour l'en informer. Cela montre clairement que le gouvernement est attaché au bien-être des Gambiens. En fait, par l'intermédiaire de notre Ministère des Affaires Etrangères, nous avons convoqué l'ambassadeur du Sénégal pour discuter de l'affaire. Cependant, nous avons été informés plus tard que l'ambassadeur s'était rendu à l'extérieur du pays, mais qu'il a été représenté par son adjoint. »

« Notre discussion concernait la mort de Duwa Badjie. Nous avons sollicité la coopération du gouvernement sénégalais dans cette affaire et avons demandé le rapatriement de son corps. Nous avons eu une discussion fructueuse et nous travaillons tous pour atteindre les objectifs de notre réunion, » a-t-il déclaré.

Il a poursuivi pour dire: « Je peux vous assurer que les deux gouvernements s'efforcent de régler la question à l'amiable. J'ai discuté de la question avec le ministre sénégalais de la défense au cours des derniers jours. Je peux vous dire que la paix et la stabilité du pays ainsi que la protection de la vie et des biens des personnes font partie des priorités du gouvernement et de mon ministère, » a-t-il affirmé.

Concernant le fait que l'incident de tir se serait produit sur le territoire gambien, le ministre Njie a déclaré: « Je ne peux faire de commentaires à ce sujet pour l'instant, car l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête. Cependant, une fois l'enquête terminée, nous serons en mesure de faire des commentaires sur la question, » a-t-il déclaré.

« Quelles que soient les démarches entreprises pour la résolution de cet incident ou concernant d'autres sujets au sein du Foni, nous impliquons leurs législateurs. Nous voulons assurer aux Gambiens que nous poursuivrons nos efforts en vue d'assurer la sécurité des habitants de Foni et du pays dans son ensemble. Nous nous efforcerons de remplir le mandat qui nous a été confié en matière de défense et de sécurité intérieure, et ce, en sauvegardant la paix, la stabilité du territoire national, et en protégeant sa souveraineté. »

Almameh Gibba, Membre de l'Assemblée Nationale (NAM) pour le district de Foni Kansala, qui s'est récemment entretenu avec le journal The Point sur la question, a déclaré : « Je peux vous confirmer que Duwa Badjie est décédé et qu'il se trouve actuellement à la morgue d'un hôpital de Ziguinchor. C'est vraiment triste et c'est totalement inacceptable. Les citoyens gambiens sont tués par des forces étrangères sur le sol gambien et notre gouvernement, qui est censé nous protéger, ne fait rien pour y remédier, » a-t-il déclaré.

« La famille du défunt et nous-mêmes avons fait tout notre possible pour découvrir où se trouve le corps de Duwa Badjie un mois et dix jours après qu'il aurait été abattu sur le territoire gambien, » a-t-il ajouté.

« Le gouvernement a été informé de l'incident, mais rien n'a été fait pour assurer le rapatriement de Badjie, » a-t-il affirmé.

