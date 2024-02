Angola: Le pays rassure les investisseurs sur la sécurité et la stabilité

Doha — L'Angola est, du point de vue politique, militaire et social, l'un des pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) les plus sûrs pour investir, a déclaré le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João da Cunha.

Le dirigeant, qui intervenait mardi lors de l'atelier sur "l'agriculture et l'investissement privé", organisé dans le cadre de la participation de l'Angola à l'Expo Doha 2023, a déclaré qu'outre ces facteurs, le pays offre d'autres conditions et opportunités d'affaires aux investisseurs nationaux et étrangers.

Lors de l'événement, réalisé au pavillon angolais de l'Expo, en présence de la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, le secrétaire d'État a déclaré que le pays disposait de nombreuses ressources naturelles, principalement le pétrole, mais qu'il avait décidé de diversifier son économie en investissant massivement dans l'agriculture, car on ne peut pas vivre uniquement de pétrole brut.

"Nous avons des lois qui permettent à ceux qui investissent en Angola d'être exemptés d'impôts, pendant de nombreuses années, dans des conditions plus que favorables, par rapport aux autres pays de la région", a déclaré João da Cunha, au cours de cette rencontre.

Il a également souligné la récupération et la création de nouvelles infrastructures, comme les routes, les chemins de fer, les aéroports et quatre ports en eau profonde, qui permettent le transport des produits, ainsi qu'une réforme « très profonde », pour que les investissements étrangers soient réalisés sans encombre.

Le pays, a-t-il expliqué, dispose d'un climat propice à la production, de précipitations abondantes, de l'ordre de 1 200/1 400 millimètres par an, ce qui permet une production sans problème tout au long de l'année.

Il a ainsi encouragé les hommes d'affaires étrangers à investir dans l'agriculture, soulignant que l'Angola dispose d'eau abondante et d'environ 55 millions d'hectares de terres potentiellement agricoles, avec seulement cinq millions d'hectares produits, soit environ 10 pour cent.

"Nous avons des défis majeurs par rapport à la nécessité d'augmenter notre productivité", a-t-il souligné, reconnaissant que le pays a encore des problèmes pour produire des sols, des semences de meilleure qualité et une main d'oeuvre qualifiée.

Le secrétaire d'État a fait savoir que le Gouvernement angolais est intéressé par la production de produits tels que le riz, le maïs, le blé, les haricots et le tournesol, soulignant l'existence de terrains disponibles à Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico et Cuando Cubano pour les investisseurs intéressés.