Afrique du Nord: Al-Sissi et le ministre français des AE examinent la situation dans la bande de Gaza

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a examiné, dimanche, avec le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, les développements de la situation à Gaza et les relations bilatérales, a déclaré le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi.

Lors de la rencontre, l'accent a été mis sur l'importance de poursuivre la coordination et la coopération entre les deux pays, de manière qui reflète la convergence des visions et des intérêts et renforce les relations stratégiques entre l'Égypte et la France, notamment à la lumière des multiples domaines de coopération économique qui existent actuellement dans les secteurs du transport, de l'industrie et du commerce, et des relations culturelles historiques entre les deux peuples amis.

La rencontre a également porté sur la situation dans la bande de Gaza, et les efforts intensifs déployés par l'Egypte avec les différents partenaires pour parvenir à un cessez-le-feu et acheminer de l'aide humanitaire en vue de mettre fin à la tragédie humanitaire dont souffre la population de Gaza.

Les deux parties ont souligné la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités dans la mise en oeuvre des résolutions internationales pertinentes.