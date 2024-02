Afrique: En pleine CAN, les Léopards manifestent leur soutien aux victimes des combats dans l'Est

Les nouveaux combats à Goma entre l'armée et le mouvement rebelle du M23 ne sont pas passés inaperçus. Surtout pas auprès de l'équipe nationale congolaise. Concentrés sur leur demi-finale de CAN, qu'ils disputeront mercredi face à la Côte d'Ivoire, les Léopards ont réagi sur les réseaux sociaux. Alors que de nombreuses vidéos des atrocités ont fait le tour de la toile, les joueurs de Sébastien Desabre, loin d'être déconnectés, se montrent engagés et solidaires de la population congolaise.

À deux jours de leur demi-finale face à la Côte d'Ivoire, les Léopards ont réagi de concert sur les réseaux sociaux. Une action concertée pour alerter et ne pas laisser passer, malgré la CAN.

Dans le sillage de leur capitaine Chancel Mbemba, qui adresse une « très grosse pensée pour toutes les victimes des atrocités de Goma », sur Instagram ou sur X, accompagné d'un visuel - le regard d'un enfant en détresse, maquillé du drapeau congolais - où l'on peut lire « le Congo saigne, priez pour le Congo ».

Même réseau, même photo pour Fiston Mayélé. Le natif de Mbujimayi dans le Kasaï central poste un message en lingala : « la vie n'a pas de prix, venez en aide à nos frères » Théo Bongonda, Arthur Masuaku ou encore Gédéon Kalulu leur ont emboîté le pas. « Je suis Goma, je suis Congolais, nous voulons la paix », peut-on lire notamment sur le compte du latéral droit. Quand Bongonda appelle à l'arrêt immédiat des combats.

Tandis que l'attaquant star Cédric Bakambu est aussi monté au créneau : « mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN pour mettre en avant ce qu'il se passe chez nous, il n'y a pas de petits gestes », accompagné d'une photo de sa célébration traditionnelle, doigt sur la tempe et main sur la bouche. Le buteur récemment transféré au Betis Séville est actif à Goma, à travers sa fondation, qui porte son nom et qui aide à scolariser les enfants gomatraciens.

Des Léopards qui s'étaient par ailleurs engagés avant le coup d'envoi de cette 34e CAN à travers la campagne « Plus jamais seuls », menée par le fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Une campagne symbolisée par des t-shirts portés par l'équipe nationale, pour sensibiliser l'opinion publique au conflit à l'est du pays.