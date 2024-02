Tunisie: Ouverture de la 5e édition des Journées des arts de la Marionnette de Carthage - Aux couleurs de la Palestine

Dans un univers multicolore et fabuleux qui ramène vers l'enfance, des marionnettes de toutes les formes et les couleurs ont occupé, samedi soir, les divers espaces de la Cité de la culture où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (Jamc).

Ce festival dédié à l'art de la marionnette a démarré par des spectacles ouverts au public et un défilé de marionnettes géantes au grand bonheur du public enfantin assez nombreux et curieux de découvrir chaque marionnette placée dans le hall central de la Cité qui accueille également une exposition-vente de marionnettes.

Les hymnes tunisien et palestinien ont retenti à la cérémonie d'ouverture des Jamc, au théâtre des régions, qui a été marquée par la présence des diplomates et d'une centaine d'enfants portant les drapeaux des deux pays. Une symbolique qui confirme la position de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et du peuple palestinien.

Cette édition transmet des messages qui témoignent de la ferme volonté de la Tunisie à soutenir les Palestiniens, a déclaré Monia Messâadi, présidente du comité directeur des Jamc et du Centre national des arts de la marionnette, qui organise cet événement annuel.

Elle a également évoqué la présence de l'Italie, invitée d'honneur des Jamc, en reconnaissance à la grande tradition de l'art de la marionnette dans ce pays. La participation italienne témoigne de l'importance du partenariat et des échanges culturels ainsi que des liens culturels et historiques entre la Tunisie et l'Italie, a-t-elle dit.

Placée sous le thème «Marionnette, art et vie», cette édition 2024 des Jamc se déroule du 3 au 10 février 2024. Le festival rend un hommage aux artistes tunisiens Lassaâd Mehouachi (1960-2023) et Moncef El Kateb. L'affiche porte l'image d'une poupée à l'effigie de Youssef, l'enfant palestinien martyr de la guerre de Gaza.

Des troupes internationales de 19 pays avec plus de cent artistes marionnettistes et 55 spectacles sont au line-up. Neuf spectacles tunisiens et trois spectacles italiens (L'enfance D'Orlando, Pinocchio et Cuisiner avec les pieds) sont au programme.

Le festival se tient à la Cité de la culture, à la salle du 4e art à Tunis, à Dar Al-Masrahi au Bardo et au village des enfants S.O.S à Gammarth, en plus d'autres spectacles en dehors de la capitale.