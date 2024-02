Ile Maurice: 230 cas actifs de dengue - Des habitants du Nord prennent le taureau par les cornes

Les moustiques continuent de proliférer à travers le pays, avec actuellement pas moins de 230 cas actifs de la maladie. Face à cette recrudescence, la population cherche à se protéger. Petite virée dans le nord de l'île où un premier décès a même été répertorié en fin de semaine dernière, alors que certains semblent ne pas prendre cette maladie au sérieux.

Dans la région de Goodlands, la communauté pleure encore l'un de ses membres. C'est pourquoi les autorités lancent un appel aux habitants pour qu'ils ne négligent pas leur environnement, et c'est précisément ce que fait Goy Damree, président de ce village. «Il est crucial de prendre toutes les précautions nécessaires. Je fais même du porte à porte pour informer les habitants des risques de la dengue et des précautions à prendre. Je leur demande d'éliminer tous les récipients susceptibles de retenir de l'eau, ainsi que d'enlever les pneus où l'eau peut stagner.»

Goy Damree a également sollicité des entrepreneurs pour nettoyer les différents drains du village et enlever les déchets ménagers qui obstruent les rues. «Nous demandons aux gens de ne pas jeter leurs déchets n'importe où. Nous organisons également des réunions avec les personnes âgées pour les tenir informées de la situation, car elles sont les plus vulnérables face à cette épidémie de dengue.»

Il n'est pas le seul à oeuvrer dans cette partie du Nord. C'est aussi le cas de Vashish Bijloll, travailleur social de Goodlands. Toutefois, ce dernier ressent une sorte de laxisme de la part des habitants. «On a l'impression qu'ils ne sont pas préoccupés par la dengue ni la présence des moustiques.» Il lance un appel aux propriétaires de terrain qui sont en friche en ce moment. «On aurait aimé qu'il y ait une campagne de fumigation plus agressive dans notre région. J'aurai même proposé que l'on puisse donner des crèmes de protection surtout aux enfants, une distribution aurait pu se faire dans les écoles.»

Pour Vashish Bijloll, il y a un manque de vigueur de la part des autorités. «Un manque d'implication des autorités surtout que la région de Goodlands est assez vaste. Je fais une demande pour que nous ne soyons pas un foyer pour la prolifération des moustiques. Il est essentiel de prendre des mesures collectives pour prévenir la propagation de la dengue dans notre communauté.»

De son côté, Akilesh Mungar, membre actif de Linion Moris, parcourt les rues de Fond-du-Sac, Grand-Baie, Péreybère, GrandGaube et Goodlands, entre autres. «Avec les pluies depuis les dernières tempêtes, les drains ne sont pas correctement nettoyés. Les personnes que j'ai rencontrées semblent penser que les ministres et le secrétaire parlementaire privé de la région sont plus actifs sur les réseaux sociaux que sur le terrain.» Concernant la fumigation, il indique que les mandats lui ont fait comprendre qu'ils n'en ont pas vu. «On ne peut pas affirmer qu'il n'y en a pas, mais les habitants avec lesquels j'ai discuté n'ont vu aucune équipe effectuer la fumigation.»

Pour sa part, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a déclaré que cette épidémie n'est pas la première à laquelle le pays est confronté. «Nous savons ce que nous devons faire. Il faut continuer à sensibiliser la population. Et toutes les autorités doivent travailler de concert, du ministère des Collectivités locales à celui de l'Environnement.» Il tient à souligner qu'il prend à coeur sa responsabilité et qu'il ne politise pas ce problème. Il a également sollicité la collaboration du public pour mettre fin à cette épidémie.

La campagne de vaccination contre le HPV débute aujourd'hui

Le ministre de la Santé a fait cette annonce lors d'une fonction à la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill hier. À partir d'aujourd'hui, les enfants - garçons et filles - seront vaccinés contre les infections à papillomavirus humain (HPV vaccine). Kailesh Jagutpal était accompagné de la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Jeewa-Daureeawoo, et des députés Ivan Collendavelloo et Sandra Mayotte lors de cette rencontre visant à sensibiliser la population contre le cancer. La prévention et le dépistage ont été les maîtres mots de cette initiative. Le ministre de la Santé a également souligné l'importance de maintenir un mode de vie sain et équilibré pour éviter cette maladie qui peut s'avérer mortelle.