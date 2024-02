Ile Maurice: L'opposition donne rendez-vous à ses partisans à Port-Louis

Les politiciens songent déjà au meeting du 1eᣴ-Mai pour marquer la Fête du Travail. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a donné le ton, samedi, lors d'une réunion du comité central du Mouvement socialiste militant (MSM) en demandant aux membres de son parti de se mobiliser pour ce meeting, qui devrait être sans précédent. La déclaration de ce leader politique démontre que 2024 sera une année cruciale sur le plan politique.

De son côté, l'alliance de l'opposition, composée du Parti travailliste (PTr), du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), a déjà enclenché les procédures pour son meeting de la Fête du Travail. La mairie de Port-Louis, apprend-on, lui a donné son feu vert pour que le rendezvous du 1eᣴ-Mai se fasse dans la capitale. De plus, les trois leaders, Navin Ramgoolam, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval, pourraient procéder à une cérémonie de lever de drapeau commune, le 12 mars, lors de la fête de l'Indépendance comme ils l'avaient fait l'année dernière.

L'opposition avait prévu une série de réunions de mobilisation précédant le meeting du 1er-Mai et notamment des congrès mais ses plans ont été chamboulés en raison des événements religieux, qui débutent le 14 février avec le carême des Mauriciens de foi catholique. Par la suite, il y aura toute la période de jeûne pour la fête de Maha Shivaratri tandis que le Ramadan devrait tomber entre les 11 et 12 mars, dépendant la visibilité de la lune et cet événement religieux prendra fin un mois plus tard. «Il y avait un plan pour les prochaines semaines afin de mobiliser la population mais avec les évènements religieux, tout a été chamboulé. Il faudra revoir notre plan mais nous organiserons des activités sobrement, sans déranger personne», a déclaré Aadil Ameer Meea, un des leaders-adjoints du MMM. Pour cette alliance, plus particulièrement pour les Mauves, le meeting du 1eᣴ-Mai s'avère très important. «Nous allons mettre les bouchées doubles car ce sera ensuite le sprint final avec les élections générales. Les partisans des trois partis réunis le 1eᣴ février à Mahébourg ont insisté pour ce grand meeting. Nous sommes bien confiants», a ajouté le député de l'opposition.

%

Les calendriers religieux bousculent également le plan du PTr, qui fêtera son 88e anniversaire, le 23 février. L'état-major des Rouges est en réflexion. Dans un premier temps, il voulait organiser un forum, mais il veut aussi respecter cette période pieuse. «Nous serons déjà en période de carême pour la fête de Pâques et une bonne partie de nos compatriotes débuteront aussi le jeûne pour Maha Shivaratri. En tout cas, il y aura une cérémonie de dépôt de gerbes», a annoncé Ritish Ramful, le secrétaire général de ce parti. En l'absence de grandes réunions de mobilisation pour le meeting du 1eᣴ-Mai, a-t-il indiqué, les députés ainsi que les potentiels candidats de chaque circonscription sont appelés à tenir de petites réunions. Le PMSD s'organise également pour galvaniser ses troupes. Une de ses activités sera de marquer la Journée internationale de la femme, pas le 8 mars, jour de la célébration, mais quelques jours plus tard. «Cette journée coïncide avec Maha Shivaratri. Nous allons la célébrer quelques jours plus tard. D'ailleurs, une équipe travaille déjà sur ce sujet», précise le secrétaire général du parti bleu, Mamad Khodabaccus.

Plusieurs rencontres des leaders

La rencontre entre Navin Ramgoolam, Paul Bérénger et Xavier-Luc Duval se fait pratiquement chaque semaine, apprend-on d'une source bien informée au sein de cette alliance. Le nombre de réunions augmentera progressivement au cours de l'année. La liste des candidats, les activités communes et la stratégie adoptée sont notamment à l'agenda de leurs rencontres. Par ailleurs, cette alliance nie que sa liste de candidats ait été finalisée et elle qualifie une liste en circulation de «deep fake». «Le MSM veut démotiver et démobiliser ceux qui ne sont pas sur cette fausse liste», déclare un cadre de cette alliance.