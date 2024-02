Ile Maurice: Grand Slam de Paris - Morand fait tomber la 16e mondiale

Notre compatriote, Priscilla Morand, a passé un tour au Grand Slam de Paris le week-end dernier en remportant son combat contre Marusa Stangar, classée 16e au classement mondial, dans la catégorie des -48 kg.

C'est une belle prestation. Qu'il faut saluer. Car, face à elle pour son entrée en matière, c'était du costaud. Très costaud même. Marusa Stangard, son adversaire occupait, en effet, avant le tournoi, la 16e place mondiale avec 3161 points. Elle est aussi 13e sur le classement olympique avec 2476 points. Une 13e place synonyme, à ce jour, de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Marusa Stangar fut 5e aux derniers championnats d'Europe tenus en novembre 2023, 7e au Grand Slam d'Abu Dhabi fin octobre et 3e au Grand Prix de Zagreb en août. Mais, Priscilla Morand ne s'est pas laissée intimider. Elle a abordé son duel avec confiance et sérénité. Duel auquel elle mettra fin en marquant un ippon après 2m36 de combat. Cette victoire l'amenait à rencontrer la Serbe Milica Nikolic au prochain tour. Adversaire encore plus coriace que la première. Comme en témoigne sa 5e place mondiale avec 4914 points et sa 6e place au classement olympique avec 3218 points. Et hélas, cette fois-ci, la hiérarchie fut respectée. Nikolic s'imposa par ippon après 2m30 de combat.

Néanmoins, un succès au Grand Slam de Paris, compétition qui réunit les meilleurs combattants et combattantes du monde, n'est pas rien. En plus, il permet à Priscilla de récolter 110 points additionnels (100 pour la victoire et 10 pour la participation). Ce qui porterait son total au classement mondial à 1417 points et celui au classement olympique à 968 points.

Morand est inscrite dans deux autres compétitions durant ce mois de février. Notamment au Grand Slam de Baku en Azerbaijan qui débute le 16 février prochain ainsi que l'Open de Warsaw, une semaine plus tard.