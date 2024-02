Ile Maurice: WPA meeting international de Sharjah - Des médailles et des records pour la première journée

L'équipe mauricienne ne pouvait pas mieux débuter leur série de compétitions aux Emirats arabes unis. Ce dimanche, la délégation mauricienne faisait son entrée en lice sur la 12e édition du meeting international de Sharjah. Une première journée fructueuse pour les représentants du quadricolore mauricien ponctuée par des médailles et des records personnels et nationaux.Cédric Ravet a fait coup double avec des records nationaux au 100m (14s86) et 800m (1'33s77) en fauteuil T54.

Fidèle à son habitude, Brigila Clair a lancé pour l'or lors de la finale du lancer du poids F20. La Rodriguaise a ainsi raflé le précieux métal en signant un jet à 11m60. Pour sa part, Roberto Michel a pris une médaille d'argent lors de cette journée inaugurale. Celle-ci est venue sur le 100m T34 grâce à un chrono de 15s71. Deux para-athlètes ont décroché des médailles de bronze soit Jamieson Mohun et son aide Kendrick Piangnee au 100m T11 messieurs (13s77) et Anndora Asaun et son aide Loic Bhugeerathee au 100m T11 féminin (13s98). Au niveau des records nationaux, Cédric Ravet a fait coup double avec des records nationaux au 100m (14s86) et 800m (1'33s77) en fauteuil T54 alors que Mehfooz Oozeer a établi son meilleur chrono personnel au 100m T54 en 15s68.

Pour leur part, Anais Angéline, Noemi Alphonse et Brandy Perrine n'ont pu trouver une place sur le podium de leurs épreuves respectives. Anais Angéline a fini à la 4e place au 100m T37 (14s79) tout comme Noemi Alphonse au 100m (16s72) et au 800m (1'45s98) fauteuil T54. Au 100m T54, Brandy Perrine a terminé à la cinquième place (16s91) en finale.