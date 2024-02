Ile Maurice: GFA Insurance nommée Best Auto Insurance Company

La GFA Insurance a été nommée, pour la deuxième fois, Best Auto Insurance Company - Mauritius. Cette nomination, qui vient s'ajouter au parcours déjà riche de GFA Insurance, s'est faite lors des Global Banking and Finance Awards. C'est lors de l'édition 2021 que la GFA Insurance avait remporté ce même prix. Les Global Banking & Finance Awards permettent aux entreprises du monde entier d'être évaluées de manière rigoureuse par un panel d'experts indépendants afin de déterminer les lauréats dans différentes catégories.

«Cette reconnaissance va à nos employés, clients et partenaires pour leur confiance et leur soutien constant», souligne Abdel Ruhomutally, Managing Director de GFA Insurance. Pour ce dernier, cette reconnaissance démontre la confiance et la satisfaction accordées par les clients et les experts à l'égard des services et produits de l'entreprise.

En début d'année, la compagnie avait équipé ses 25 succursales et agences à travers l'île de tensiomètres, soit des kits de surveillance de la pression artérielle. La GFA Insurance offre ce service gratuitement aux conducteurs et habitants de ces régions. «Si un conducteur (client ou pas) ne se sent pas bien, il ne lui en coûtera rien de se rendre dans une de nos succursales et agences pour bénéficier de ce service gratuit», a conclu Abdel Ruhomutally.