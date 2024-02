Ile Maurice: «La loi jouera un rôle crucial»

interview

Qu'observez-vous concrètement sur le terrain en matière de gaspillage alimentaire ?

La situation diffère grandement de celle d'il y a cinq ans. À nos débuts, en 2018, les entreprises dissimulaient souvent le fait qu'elles jetaient de la nourriture, beaucoup affirmant ne rien gaspiller, par honte. Aujourd'hui, la majorité des entreprises reconnaissent que le véritable problème n'est pas d'avoir des surplus ou des invendus, mais de les jeter alors qu'ils sont encore propres à la consommation. Bien que l'évolution des mentalités soit encourageante, de nombreuses entreprises hésitent encore à agir ou ne le font qu'à demi-mesure. Dans ce contexte, la loi joue un rôle crucial.

L'introduction du projet de loi aura-t-elle un impact significatif ?

Il est primordial de souligner l'importance de cette initiative législative dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'ébauche de ce projet de loi constitue une progression significative pour le secteur alimentaire, promettant, une fois votée et promulguée, d'exercer une influence considérable non seulement sur l'environnement et la société, mais également sur les plans culturel et économique. En envisageant la mise en oeuvre de ces mesures, Maurice s'aligne sur les pratiques de pays précurseurs dans ce domaine, tels que la France, la Corée du Sud, l'Italie et la Chine.

Au cours des consultations préliminaires, FoodWise a présenté quatre propositions majeures à l'attention des entreprises agroalimentaires, propositions qui ont été intégrées à l'ébauche du projet de loi intitulé Draft Bill on Prevention of Food Waste in Mauritius. Ces propositions comprennent : l'interdiction de jeter des aliments qui, bien que non vendus, demeurent consommables ; l'obligation faite aux entreprises de remettre les invendus comestibles à des associations caritatives ; l'établissement d'un crédit d'impôt autorisant les entreprises à déduire de leur impôt sur le revenu la valeur marchande des denrées alimentaires offertes ; la mise en place d'une assurance couvrant les responsabilités civile et pénale des donateurs.

L'adoption et la promulgation de ce texte de loi marqueront un tournant décisif dans l'approche mauricienne du gaspillage alimentaire, ouvrant la voie à des pratiques plus durables et éthiques.

En ce qui concerne les dons d'aliments invendus mais encore consommables à des organisations caritatives, avez-vous remarqué des changements tangibles ?

Depuis cinq ans, FoodWise s'engage activement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, une mission qui s'ancre au coeur de notre action quotidienne. Malgré nos efforts, nous parvenons à récupérer «seulement» deux repas par minute (un repas équivalent à 250 grammes), tandis qu'en parallèle, Maurice voit 900 repas (soit environ 225,7 kg) gaspillés chaque minute. Face à cette réalité, l'adoption de nouvelles lois devient cruciale pour amplifier notre impact. Le texte en discussion marque une avancée majeure, venant s'ajouter à la récente modification législative sur les dates de péremption, dans notre combat contre le gaspillage alimentaire.

Grâce aux efforts conjugués de FoodWise et de ses partenaires, nous avons réussi à sauver 1,25 million kg de nourriture, l'équivalent de cinq millions de repas. Ce succès a été rendu possible grâce à la collaboration de plus de 350 entreprises et 150 ONG. Les retombées de ces actions sont palpables : enfants n'allant plus à l'école le ventre vide, familles retrouvant leur dignité en pouvant nourrir leurs petits, enfants des rues et sans-abri bénéficiant de repas chauds. Ces résultats tangibles soulignent l'impact profond d'un repas sauvé et renforcent notre détermination à poursuivre ce combat. Chaque jour, nous oeuvrons pour que des centaines, des milliers, voire des millions de repas soient redistribués plutôt que jetés, contribuant à transformer des vies et à atténuer les souffrances.