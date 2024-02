Ile Maurice: Série d'activités dans les hôtels de The Lux Collective pour l'année du dragon

Les établissements de The Lux Collective, dont font partie les LUX* Belle-Mare, LUX* Grand-Baie, LUX* Le Morne, LUX* Grand- Gaube et SALT of Palmar, organisent une série d'activités entre les 9 et 11 février dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois, le 10 février.

LUX* Belle-Mare

Le samedi 10 février, une journée riche en découvertes culturelles est visée. Au programme : un atelier dédié à la calligraphie et à l'astrologie, guidée par un astrologue, selon des techniques anciennes. Cette journée comprend également une danse du lion et des pétarades, ainsi que des jeux traditionnels chinois, favorisant des moments de convivialité en famille.

Le restaurant Mondo concoctera une fusion entre la cuisine chinoise traditionnelle et les délices contemporains. Au Duck Laundry, vous aurez le choix entre des plats sichuanais, shanghaïens et cantonais, une palette de saveurs riches en traditions.

LUX* Grand-Baie

Chez LUX* Grand-Baie, comme activité chez PLAY, il y aura une session Bake your Chinese cookies pour explorer la pâtisserie asiatique. Quant aux enfants, ils pourront s'amuser à créer des masques de dragon chinois au cours d'un atelier créatif. Au restaurant Ai KISU, le chef Ram Rai animera un atelier sur le canard laqué. Pour les amateurs de sport, une séance d'Aqua Running & Conditioning dans la piscine est prévue pour la revitalisation du corps. Des sessions de yoga et de méditation seront également offertes pour plus de détente.

Au niveau des restaurants, le 9 février, le restaurant Beach Rouge proposera un dîner avec une variété d'entrées comprenant, des sushis, du sashimi, des tempuras, des charcuteries chinoises et autres char siu. Les plats de résistance feront la part belle à la fusion asiatique, le tout accompagné d'une animation musicale en live. Le 10 février, la soirée débutera avec une danse du dragon. Au restaurant Ai KISU, le chef Ram Rai propose le menu du dragon comprenant huit plats incluant des dim sums signatures, du poisson à la chinoise, du canard rôti et du boeuf. Exceptionnellement, le restaurant sera ouvert également pour le déjeuner, proposant un menu de quatre plats. Les 9 et 10, l'animation au club Ai KISU sera faite par le DJ Jackie.

LUX* Grand-Gaube

À LUX* Grand-Gaube, le Nouvel An chinois sera marqué par une série d'événements exclusifs avec une offre spéciale Chill'Out réservée aux résidents de Maurice. Comme activité, l'établissement prévoit un atelier sur la fabrication de décorations spéciales, soit la création de masques de dragons et de marionnettes dansantes. Pour la détente et le bien-être intérieur, le spa propose un massage méridien chinois et la thérapie de ventouses douces. Aussi des sessions de réflexologie chinoise pour la stimulation des points réflexes des pieds. Comme activité physique, une séance énergique sera proposée. De plus, le Cinéma Paradiso présentera une programmation spéciale. Le restaurant Palm Court offrira un festin culinaire raffiné avec une palette de saveurs traditionnelles chinoises.

LUX* Le Morne

LUX* Le Morne vise la familiarisation aux traditions chinoises. Divers ateliers artisanaux sont prévus pour les enfants, notamment sur des gâteaux traditionnels chinois. Pour commencer la nouvelle année avec vitalité, un circuit fitness au Centre de Fitness est proposé pour des résolutions en matière de santé. Une séance de réflexologie chinoise est aussi programmée au spa.

Afin d'initier les participants à l'art de la cuisine chinoise, The Kitchen propose un cours culinaire. Les chefs experts partageront les secrets des saveurs chinoises authentiques. Et au menu, un buffet chinois est prévu. Le chef du restaurant KAWAII proposera aussi le concept Omakase où les clients laissent le chef composer leur menu.

SALT of Palmar

Le 10 février, l'hôtel prévoit un atelier de cuisine animé par les chefs à The Show Kitchen. Et ce, pour l'exploration de saveurs authentiques de la cuisine chinoise. Une séance de taï-chi sera aussi organisée sur la plage pour se ressourcer au son des vagues. Un Thé et Goûter à la table commune sera aussi organisé, avec des snacks chinois tels que des gâteaux cravate, sésame et oreille.

Pour le dîner, The Good Kitchen proposera un menu gastronomique comprenant quatre plats, soit une sélection spéciale de mets asiatiques tels que le char siu, la gelée noire de citronnelle et le financier au matcha. Un menu sera disponible pour les non-végétariens et un autre pour les végétariens.