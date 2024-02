Ile Maurice: Marbella propose de redécouvrir les tuyaux en béton

Avec les pluies diluviennes, les inondations sont devenues une préoccupation majeure. Marbella tient à vous faire redécouvrir ses tuyaux en béton, qui canalisent les eaux pluviales en sous-sol.

Des solutions existent pour canaliser l'eau de pluie et ainsi limiter les risques d'inondations et les accumulations d'eau. Une de ces solutions est les tuyaux en béton de Marbella. Fabriqués à Maurice depuis la colonisation anglaise, ces produits ont démontré leur efficacité et durabilité. Dans l'usine de Geoffroy, à Bambous, chaque tuyau bénéficie d'une attention particulière grâce à une fabrication traditionnelle.

Les tuyaux en béton de Marbella peuvent être renforcés avec du fer ou moulés exclusivement en béton. Ces tuyaux ont été pensés et fabriqués pour avoir une durée de vie indéterminée. Certains accompagneront des générations dans des morcellements, centres commerciaux ou encore sur des sites sensibles comme à l'aéroport où ils ont été installés.

L'avènement du PVC et d'autres nouveaux produits n'ont pas rendu obsolètes les tuyaux en béton, surtout quand il s'agit de projets de construction sensibles. À l'usine, une grande partie des opérations sont réalisées à la main, selon une technique qui a fait ses preuves et qui permet un meilleur suivi au moment de la fabrication.

%

Une fois préparé, le béton est envoyé à la pelle dans des moules en fer, qui tournent sur eux-mêmes à grande vitesse. Durant cette opération, le béton est projeté contre les parois. De longues lames en fer sont ensuite utilisées pour polir l'intérieur des cylindres, qui sont ensuite acheminés vers les étapes de séchage.

(Bruno de Spéville, entouré de l'équipe qui travaille sur les «concrete pipes».)

Cette technique reprend celle utilisée par les Anglais à l'époque. Dans le sillage de l'indépendance du pays, l'usine de tuyaux avait été rachetée par United Basalts Products Ltd (UBP), qui avait décidé d'élargir sa gamme de produits. La production des tuyaux en béton a connu un nouvel essor pour répondre aux défis accompagnant le développement de Maurice.

Ces tuyaux ont quatre fonctions essentielles, soit 1) le drainage des eaux pluviales : ils aident à transporter rapidement l'eau de pluie loin des zones urbaines et résidentielles, évitant l'accumulation d'eau et réduisant le risque d'inondations. 2) l'éloignement d'eau des zones critiques : les tuyaux en béton peuvent être placés de manière stratégique pour éloigner l'eau des zones critiques telles que les routes, les zones résidentielles et les quartiers commerciaux. 3) la prévention de l'érosion : en dirigeant l'eau à travers les tuyaux, le risque d'érosion du sol est minimisé, préservant ainsi la stabilité du paysage environnant et réduisant la probabilité d'inondations. Et 4) l'intégration avec d'autres infrastructures : les tuyaux en béton peuvent être intégrés de manière transparente dans un plan global de gestion de l'eau, travaillant en conjonction avec d'autres éléments d'infrastructure tels que des bassins de rétention.

Placé sur de nombreux sites stratégiques et sensibles, le réseau souterrain de tuyaux en béton assure l'évacuation des eaux de pluie vers des sites prévus à cet effet. Depuis des décennies, ces installations aident à limiter les inondations et les accumulations d'eau de manière discrète et efficace. Des générations entières en profitent, ces produits ayant été faits pour durer et traverser le temps sans perdre de leur efficacité.

Bruno de Spéville, Plant Manager de Marbella, rappelle que les commandes sont placées par les clients directement à Bambous. Si un stock est déjà disponible sur place, les demandes spécifiques sont aussi considérées parmi les 11 dimensions de tuyaux pouvant être fabriquées. Un éventail de choix qui apporte des options aux Quantity Surveyors et aux ingénieurs sur les chantiers.