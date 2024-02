Maroc: La 6è édition de l'éco-trail 'Lalla Takerkoust', les 17 et 18 février près de Marrakech

Rabat — La 6è édition de l'éco-trail "Lalla Takerkoust" se tiendra les 17 et 18 février courant dans les alentours du lac Lalla Takerkoust près de Marrakech, à l'initiative de l'Association Trail Maroc.

Selon un communiqué des organisateurs, les activités au menu de ce trail seront ouvertes à tous les participants pour renforcer les échanges et le partage entre les sportifs professionnels et amateurs.

Ainsi, des centaines d'amoureux du sport et de la nature prendront part à trois épreuves de course à pied et de marche de 10, 21 et 42 km, en plus de deux courses de vélo de 35 et 65 km.

Par ailleurs, un challenge spécial de 86 km se tiendra sur deux jours, avec au programme une course de vélo de montagne (65 km) le samedi 17 février, qui sera complétée par une course à pied et de marche (21 km) le lendemain.

D'après les organisateurs, le Trail "Lalla Takerkoust" associera "effort et plaisir" grâce à des activités environnementales et sociales, où les participants et les organisateurs contribueront à des actions concrètes, notamment en nettoyant toutes les pistes de course des déchets, en plus d'organiser une course spéciale pour les enfants avec la participation de plus de 100 enfants de la région.