Maroc: La stabilité politique et l'ouverture économique font du Maroc une destination 'stratégique' pour les entreprises espagnoles (rapport)

Madrid — La stabilité politique du Maroc, son ouverture économique et commerciale et sa position stratégique font du Royaume une destination "stratégique" pour les investissements étrangers et les entreprises espagnoles, souligne, mardi, un rapport de la Chambre de commerce de La Corogne.

"Le Maroc s'est distingué par sa politique d'ouverture économique et son engagement à attirer les investissements étrangers, ce qui se traduit par un environnement favorable à l'investissement et à la collaboration commerciale", indique le document.

Selon la Chambre de commerce de cette province du nord-ouest de l'Espagne, "la stabilité politique et la croissance de la classe moyenne stimulent le pouvoir d'achat et créent de nouvelles opportunités" pour les entreprises espagnoles, en général, et de La Corogne, en particulier, qui cherchent à se développer sur le marché international.

"Grâce à sa position géographique privilégiée et à ses relations commerciales historiques, le Maroc est un marché dynamique et diversifié", note le rapport, relevant que "la proximité géographique, facilitée par un réseau de transport efficace, établit une connexion directe qui réduit les barrières logistiques et favorise la fluidité des échanges commerciaux".

De ce fait, fait observer le document, "le Maroc, qui présente un important potentiel de croissance et d'expansion, est une destination "stratégique" pour les investissements.

%

Et d'expliquer que "le Maroc met en oeuvre une série de stratégies ambitieuses qui font partie du plan de modernisation des secteurs traditionnels, tels que l'agriculture, la pêche ou l'exploitation minière, et de développement d'industries innovantes, telles que les énergies renouvelables, l'automobile ou l'aéronautique".

Depuis 2000, l'Union européenne a conclu avec le Maroc un accord de libre-échange, qui élimine les droits de douane et les formalités administratives et facilite l'exportation de marchandises, relève la Chambre de commerce.

"Cet accord, associé à la diversité du marché marocain, tant en termes de secteurs industriels que de préférences des consommateurs, offre des opportunités à un large éventail d'entreprises dans des secteurs, tels que les produits pharmaceutiques, les véhicules à moteur, les produits chimiques, les métaux, le tourisme, les matériaux de construction, l'automobile, les énergies renouvelables, les équipements agro-industriels et les biens de consommation, entre autres", conclut le document.