Afrique: COI - Les journalistes seychellois se familiarisent au fonctionnement de l'Assemblée nationale

Les journalistes seychellois en apprennent davantage sur les fonctions des institutions démocratiques de la nation insulaire, ce qui les aidera dans leur couverture des événements connexes, lors d'une formation d'une semaine facilitée par la Commission de l'océan Indien (COI).

Huit journalistes participent à la formation à L'Escale Resort Marina and Spa, animée par l'expert et journaliste du CIO, Jean-Luc Mootoosamy, qui est également directeur de Media Expertise.

M. Mootoosamy a déclaré aux journalistes que la formation vise à améliorer la compréhension des journalistes sur le fonctionnement des institutions démocratiques et la couverture journalistique de leurs activités.

"Il est essentiel dans une démocratie que le public reçoive des informations appropriées, l'aidant à prendre les bonnes décisions. Pour obtenir des informations appropriées, il faut avoir des journalistes professionnels et je pense que faire ce travail, bien sûr, les journalistes font de leur mieux et parfois ils viennent simplement dans les salles de rédaction et essaient de comprendre comment tout ça fonctionne, mais il est aussi bénéfique pour eux de s'asseoir et de réfléchir au travail qu'ils font", a-t-il déclaré.

M. Mootoosamy a ajouté qu'"il est également important que les institutions démocratiques sachent ce que font les journalistes, quelles sont les contraintes et ce dont ils ont besoin".

%

Il a déclaré que la formation vise également à faciliter le développement d'une relation de travail entre les médias et les institutions démocratiques pour améliorer la qualité de l'information du public et recréera également un lien entre les journalistes et l'Assemblée nationale.

Photo : La formation vise à faciliter les relations de travail entre les médias et les institutions démocratiques.

"Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais il faut peut-être s'attaquer à la qualité de ce lien. Je suis sûr que certains journalistes ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale parce qu'ils sont pressés par le temps, ils doivent produire, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière un Order Paper par exemple et ils ne savent pas vraiment ce que fait le Bureau des greffiers. C'est donc l'occasion de mieux savoir ce qui s'y passe et de mieux servir le public il expliqua.

Il a déclaré que la formation comportait à la fois de la théorie et de la pratique.

"Nous parlerons de l'histoire de l'Assemblée nationale ainsi que de la manière dont les députés [membres du Parlement] sont élus. Ce que fait la Commission électorale et comment elle travaille avec le public et avec l'Assemblée nationale pour que les élus commencent leur travail " Pour la partie pratique, nous parlerons de l'éthique du journalisme et de la manière dont cela aidera les journalistes à mieux couvrir l'Assemblée nationale", a déclaré M. Mootoosamy.

Les représentants du secrétariat de l'Assemblée nationale ont fait des présentations lors des séances de lundi.

La greffière de l'Assemblée nationale, Tania Isaac, a souligné l'importance d'une telle formation tant pour les journalistes que pour l'Assemblée nationale.

"Les médias sont considérés comme le quatrième pilier de la démocratie ici aux Seychelles. Nous devons donc veiller à ce que les journalistes reçoivent des informations correctes et crédibles et qu'ils comprennent le rôle et le fonctionnement du Parlement, les règles en vigueur, les débats et le jargon utilisé. " dit Mme. Isaac.

Elle a déclaré qu'en s'assurant que les journalistes connaissent l'information correcte, celle-ci parviendra à son tour au public.

Les participants à la formation d'une journée visiteront également les locaux de l'Assemblée nationale pour mieux comprendre leur fonctionnement quotidien.

La formation des journalistes sur la couverture des institutions parlementaires et démocratiques fait partie d'une série de formations proposées par le CIO aux professionnels des médias de ses États dans le cadre du projet Gouvernance, paix et stabilité du CIO financé par l'Agence française de développement.