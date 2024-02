Cote d'Ivoire: Can2023/Célébration des victoires des Eléphants depuis le début de la compétition - Au moins 22 morts

L’Agence ivoirienne de presse de sources sécuritaires qui cite une note des services de police, vient d’annoncer ce mardi 06 Février 2024, le chiffre de 5 morts. « Le bilan de la nuit du 03 au 04 Février après la célébration de la victoire des Eléphants réalisé par la police fait état d’un total accidents de 95 accidents contre 59 dégâts matériels. En ce qui concerne les dégâts corporels 62 dont 57 blessés dont 43 hommes, 11 femmes, 02 garçonnets et 01 fillette. Le nombre de morts est de 05 (04 hommes et 01 femme). », indique la note officielle de la police Nationale.

Au niveau du ministère de Santé et de la couverture maladie universelle, le bilan global est plus lourd. Le directeur général de la Santé, Pr. Mamadou, lors d’une conférence de presse qu’il a animé ce mardi 06 Février 2024, au cabinet du ministère de la Santé, au 12è étage de la Tour B, au Plateau donne plus de détails.

En effet, le Comité opérationnel de gestion des urgences de santé et des contingences pour la Can 2023 (Cogu) qu’il préside, a enregistré 22 décès suite aux deux derniers matchs des éléphants. Soit 7 décès après les huitièmes de final conte le Sénégal et 15 décès après la victoire face au Mali en quart de final. « Ces morts sont liés à la consommation de l’alcool avec des individus qui perdent le contrôle de leur voiture ou de leur moto. Mais aussi à l’imprudence », a indiqué Pr. Mamadou Samba.

Au total, depuis le début de la Can, le 13 janvier 2024, le Cogu a-t-il noté, a recensé 3665 évènements de santé. Les accidents de la voie publique (Avp), a-t-il précisé, sont les plus nombreux. Il y a aussi eu des cas d’intoxication alimentaire dû souvent à un manque d’hygiène. Notamment l’absence de point d’eau sur des sites de restauration.

Face à ce tableau peu reluisant qui ressemble à un point noir dans cette Can2023 et en attendant la ½ finale contre la Rd Congo qui aura lieu mercredi 07 Février 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, il urge d’inviter à la prudence et à la modération en cas de victoire de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire.