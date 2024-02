Angola: Un train de voyageurs déraille à Quipungo

Quipungo (Angola) — Un train de voyageurs du Chemin de Fer de Moçâmedes (CFM) a déraillé lundi, dans le village de Tuntum, dans la municipalité de Quipungo, province de Huíla, en raison du mouvement de la plate-forme ferroviaire, provoqué par la pluie, sans victimes.

L'accident s'est produit vers 14h40, quelques instants après que l'entreprise publique, basée à Lubango, ait signalé que le voyage entre Lubango et Matala avait été interrompu, les pluies ayant détruit un passage hydraulique et emporté le ballast qui supporte la ligne, dans le tronçon entre les localités de Chanja et Olivença, à 60 kilomètres de Lubango.

Le train accidenté arrivait dans la direction Quipungo/Olivença pour transférer les passagers de la locomotive qui quittait Lubango, mais n'a pas pu arriver à sa destination (Matala), en raison de dommages sur la ligne, a informé ce mardi à l'ANGOP le directeur du bureau de communication du CFM, Jacob Hipólito.

Il a souligné que la catastrophe n'a fait aucune victime, car le train était vide, "mais il y a d'importants dégâts matériels", des équipes techniques étant présentes sur place.

Cependant, il a informé qu'en vertu des travaux en cours, la liaison ferroviaire entre Huila et Cuando Cubango a commencé ce mardi, pour maintenir la circulation des trains de voyageurs entre les villes de Matala et Menongue.

Les déplacements des passagers suivent l'horaire actuel, c'est-à-dire les lundi, mercredi et vendredi dans le sens Matala/Menongue et les mardi, jeudi et samedi, dans le sens inverse.

Dans son horaire hebdomadaire, la compagnie propose deux trains de marchandises par jour de Lubango à Namibe, ainsi que six fréquences de trains de voyageurs sur un parcours total de 806 kilomètres qui passent par 56 gares dans les provinces de Namibe, Huila et Cuando Cubango.