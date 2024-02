Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Février 2024

Sénégal : Décision de reporter l’élection du présidentielle du 25 février 2024 - Le Conseil National du Laïcat prend position

Dans un communiqué dont adakar.com a reçu copie, le Conseil National du Laïcat du Sénégal (Cnl) a pris position sur la décision du report de la présidentielle du 25 Février. « Soucieux de la paix et de la stabilité de noire pays et au nom des valeurs de notre société, le Conseil National du Laïcat du Sénégal (Cnl) avait exprimé ses félicitations et son respect, sans manquer d’encourager un dialogue sincère cl inclusif entre tous les acteurs politiques et les bonnes volontés, pour le plus grand bien de notre pays. Le 3 février 2024, pendant que le processus électoral très avancé suivait son cours, à la veille du démarrage officiel de la campagne électorale, le Président Macky SALL a annoncé avoir "signé le décret du 3 février 2024 abrogeant le décret" du 26 novembre 2023 fixant la présidentielle au 25 février 2024 ». Ce qui signifie un report, sine die, de l’élection présidentielle. Le Conseil National du Laïcat du Sénégal exprime, avec amertume et regret, tout son désaccord avec cette décision dont les conséquences peuvent mener le Sénégal vers des lendemains incertains. Cette décision inédite, en contradiction avec la tradition démocratique légendaire du Sénégal, comporte des risques réels d’instabilité et constitue pour notre organisation une vive préoccupation », indique la note. (Source : adakar.com)

Mali : Coopération sécuritaire - L’ambassadeur de Russie reçu par le ministre de la sécurité et de la protection civile

Le Ministre de la Securité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE a reçu en audience, en fin de matinée, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie, SEM. Igor GROMYKO. Ce dernier est venu transmettre au Ministre, une lettre du Secrétaire du Conseil de Securité de la Fédération de Russie, M.Nicolai PATROUCHEV, l’invitant à prendre part à la 12ème Rencontre Internationale de Hauts Représentants chargés des questions sécuritaires, qui se tiendra du 23 au 25 Avril 2024 à Saint-Petersbourg. Dans la même veine, le diplomate russe a remis au Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, le Recueil composé de la précédente Rencontre, la 11ème du genre, qui s’est déroulée en Mai 2023, en région de Moscou.

Cameroun : Football- Samuel Eto’o reste président de la Fecafoot malgré sa démission

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a annoncé, ce lundi 05 février 2024, que l'ancien joueur, Samuel Eto’o, actuellement président de l'institution, avait posé sa démission, exprimant ainsi son désir de quitter ses fonctions. Cependant, dans un communiqué publié sur le site officiel de la fédération, il a été précisé que le comité exécutif de la Fecafoot avait refusé la démission de Samuel Eto’o. Il semble donc que l'ancien attaquant du Fc Barcelone et de l'Inter ne devrait pas quitter son poste de président de l'institution footballistique camerounaise. Le Comex a renouvelé sa confiance envers la légende camerounaise pour mener à bien ses missions. (Source : presse locale)

Cote d’Ivoire : Can 2023- Le prix des maillots a chuté sur le marché

Pays organisateur de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2023), la Côte d’Ivoire avait sur ses marchés des tee-shirts aux couleurs des 24 pays qualifiés pour cet événement sportif. Si à l’entame de cette compétition, les prix des maillots étaient élevés, ce n’est plus le cas à la veille des demi-finales. Au marché d’Adjamé, cela se ressent. Le prix des maillots des Eléphants a baissé. Vendu auparavant à 20 000 FCfa, le maillot « Pro-max » destiné aux supporters, il coûte actuellement entre 8 000 et 10 000 FCfa. Celui dit « Pro » dont le prix oscillait entre 12 000 et 15 000 FCfa, a chuté à 7 000 FCfa. Celui des enfants a également diminué. « Nous les vendons aujourd’hui entre 2 500 et 5 000 FCfa, et cela en fonction de la qualité », a indiqué dame Koné Aminata, commerçante au marché d'Adjamé. Qui a ajouté qu’elle vend pour tous les âges. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Nouvelles du front - Des terroristes neutralisés et leurs matériels récupérés à Ouargaye

Des terroristes venus attaquer un poste de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) à Ouargaye, dans le Centre-Est, ont été repoussés, neutralisés par les forces combattantes qui ont même récupéré des armes et des motos. C’était le lundi 05 février 2024, selon la télévision nationale. Venus en nombre pour attaquer un poste des Vdp à Ouargaye, dans le Koulpélogo, région du Centre-Est, des terroristes ont été vaillamment repoussé. Lorsqu’ils battaient en retraite, les assaillants ont été récupérés par les vecteurs aériens qui par des frappes, ont neutralisé nombre d’entre eux et contraint d’autres à la fuite. Sauf que selon le récit de la télévision nationale, les Forces combattantes rentreront en action pour neutraliser les rescapés. Des armes et des motos utilisables ont été récupérées. (Source : aouaga.com)

Togo : Accès universel à l’énergie - 57 milliards Fcfa pour poursuivre le chantier en 2024

Le Togo qui a ouvert d’ambitieux chantiers énergétiques avec dans le viseur l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2030, alloue un budget prévisionnel de 57 milliards FCFA au département de tutelle. De fait, les ressources seront gérées par le ministère délégué chargé de l’énergie et des mines qui a un budget total de 58 milliards Fcfa selon la loi de finances exercice 2024, consultée par Togo First. Cette prévision de dotation devrait servir à financer les programmes d’accès à l’énergie hors réseau solaire (Off Grid), en l’occurrence l’initiative CIZO, le projet d’électrification rurale de 317 localités par de mini-réseaux solaires et les projets PRAVOST (Projet d’Appui au Volet Social du programme CIZO d'électrification rurale du Togo). (Source : alome.com)

Bénin : Communication gouvernementale- Talon annoncé devant la presse jeudi prochain

Le président Patrice Talon multiplie ces derniers temps des sorties médiatiques. Selon des informations proches de la présidence de la république rapportées par Bip radio, le chef de l’État sera face à la presse locale et internationale. Le Chef de l’Etat, le président Patrice Talon, prévoit de tenir une nouvelle conférence de presse. Selon les informations de bip radio, le Président de la République pourrait s’adresser aux professionnels de la presse béninoise ainsi qu’aux correspondants de la presse internationale le jeudi 8 février prochain. Selon les informations rapportées par le média, le chef d’État béninois se prononcera lors de cette apparition médiatique sur l’actualité nationales et internationale. Critiqué pour son manque d’attention envers la presse locale, le dirigeant béninois pourrait saisir cette opportunité pour améliorer son image. (Source : acotonou.com)

Gabon : Fin de la mission du Fmi au Gabon - Le satisfécit malgré des efforts à faire

Débutée le 24 janvier dernier, la mission d’article IV du Fonds monétaire international (FMI) s’est achevée le 5 février à Libreville. Après plusieurs jours passés dans le pays, les membres de cette institution de Bretton Woods, conduits par son administrateur, Facine Sylla, ont rencontré le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima. Il ressort de ce tour d’horizon un satisfécit global, malgré le fait que des efforts restent à faire. Au cours de ce séjour en terre gabonaise et conformément aux statuts du FmiI, la délégation a rencontré plusieurs autorités parmi lesquelles les présidents des deux chambres du Parlement, les membres du gouvernement, les responsables des banques, la Fédération des entreprises du Gabon (Feg), ainsi que le chef du gouvernement de la Transition. (Source : alibreville.com)

Rca : Réconciliation nationale - Bilan mitigé de l’APPR-RCA 5 ans après sa signature

Il y a cinq ans, le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés s’accordaient pour ramener la paix en République centrafricaine. C’est à travers l’Accord politique pour la paix et la réconciliation, négocié à Khartoum au Soudan et signé à Bangui. Il devrait permettre le désarmement, le rapatriement et la dissolution des groupes armés. Cinq ans plus tard, cet accord enregistre des avancées mais les défis demeurent importants. Depuis la chute du pouvoir de François Bozizé en mars 2013, les groupes armés étaient devenus les maîtres absolus du terrain sur le plan sécuritaire en République centrafricaine. Ils tuaient et contrôlaient une part non-négligeable de l’économie du pays. Fragilisé par cette situation chaotique, le gouvernement du président Faustin Archange Touadera s’est vu obligé de négocier et a obtenu, le 6 février 2019 à Khartoum au Soudan, un accord de paix avec les principaux groupes armés. (Source : abangui.com)