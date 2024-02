Angola: L'ACREP propose 37,47% des actions en bourse

Luanda — La société ACREP Exploração Petrolífero SA vendra 37,47% de ses actions via la Bourse Angolaise de la Dette et des Valeurs (BODIVA), pour cofinancer le programme de recherche du bloc 14, évalué à 250 millions de dollars.

L'information a été communiquée ce mardi à la presse par le président du Comité Exécutif de l'ACREP, Edilson Bartolomeu, lors de la cérémonie de lancement de l'Offre et de présentation du Prospectus de l'Offre Publique de Souscription (OPS) et de l'Offre Publique de Vente (OPV) d'Actions. de l'ACREP- Exploração Petrolífero, S.A.

Le président du Comité Exécutif de l'ACREP a souligné que le montant couvrira environ 25% du besoin de financement.

Il a expliqué que les 900 mille actions proposées au public pourraient atteindre environ 92 millions de dollars, dont 16% appartiendront à la BPC.

"En termes de financement de nos besoins, nous parlons de moins de 100 millions, dont 25% proviendront de l'offre de vente d'actions", a-t-il précisé.

Bartolomeu a précisé que les fonds levés seront utilisés pour développer le plan d'affaires de l'entreprise, visant à amener l'ACREP à un autre niveau en termes de société pétrolière et gazière.

Dans l'OPS, sont proposées jusqu'à 600 mille 890 actions ordinaires, nominatives et nominatives, d'une valeur nominale unitaire de kz 3.250, représentant jusqu'à 24,99% (en cas de souscription totale) du capital social de l'ACREP et par l'intermédiaire de l'OPV, Il est proposé 300 mille actions ordinaires, nominatives et nominatives, d'une valeur nominale unitaire pouvant atteindre 16,63% du capital actuel de l'ACREP, actuellement détenu par l'actionnaire BPC.

L'offre consiste en une offre globale combinée, qui intègre un OPS relatif à l'augmentation de capital par apports nouveaux de trésorerie.

Les actions pourront être achetées du 19 février 2024 au 1er mars, l'offre étant vendue à un prix unitaire compris entre la valeur minimale de 75 mille kwanzas et la valeur maximale de 91 mille 500 kwanzas.

Avec ce processus, la compagnie pétrolière angolaise ACREP SA devient la première entreprise du secteur à être vendue à travers BODIVA.

Fondée en 2003, l'ACREP opère dans le secteur pétrolier et gazier en Angola et au-delà de ses frontières et est marquée par une stratégie qui a débuté par l'exploration pétrolière dans des champs matures, l'acquisition de 15% des participations dans le bloc offshore 4/05, de 5 % dans le bloc offshore 17/06 et 15 % dans le bloc onshore Cabinda Norte, en 2005, 2006 et 2007, respectivement.

En 2016, la société a acquis une participation de 12,5 % dans le bloc offshore 2/05 et, 4 ans plus tard, une participation de 10 % dans le bloc 1/14.

La même année, la société poursuit la stratégie de désinvestissement du bloc 2/05 et de renforcement de sa participation dans le bloc on-shore Cabinda Norte.