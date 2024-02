Angola: La Cour constitutionnelle lance le projet 'Jango de la Constitution' à Andulo

Andulo (Angola) — La Cour Constitutionnelle a lancé ce mardi le projet "Jango de la Constitution", dans la municipalité d'Andulo, province de Bié, en vue d'aborder avec la société, de manière plus simple et plus ouverte, les aspects liés à la Constitution de la République.

Le projet a été lancé par la présidente de la Cour Constitutionnelle, Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso, dans le cadre des festivités marquant le 14ème anniversaire De la CRA, célébré lundi 5.

Le « Jango de la Constitution » permet aux juges de cette Cour supérieure d'éclairer les citoyens, avec un langage clair et objectif, sur des questions spécifiques de la CRA, car il définit les aspirations politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales.

La même chose devrait être étendue à tout le pays.

Au cours des activités, la loi Magna sera diffusée sous différents formats, soit sous forme de bandes dessinées, pour atteindre les enfants, soit dans les langues nationales, visant une plus grande inclusion sociale.

La présidente de la Cour Constitutionnelle, Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso, avait déclaré à l'époque que l'idée était de maintenir l'interaction entre les juges et les citoyens, afin que la CRA soit de plus en plus connue.

Le juge consultatif de la Cour constitutionnelle, Vitorino Hossi, a souligné que la Constitution présente des questions de droits, libertés et garanties qui doivent être connues de toutes les couches sociales.

Par ailleurs, les enfants et les jeunes, qui ont participé au "Jango de la Constitution", ont interrogé l'Exécutif sur la nécessité de mettre en oeuvre la matière de Droit Constitutionnel dans les classes du cycle I et II, afin de faciliter leur connaissance plus précoce.

Le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, les vice-gouverneurs, les magistrats, les membres du Gouvernorat, les administrateurs municipaux, les autorités traditionnelles et religieuses, les chefs traditionnels, les enseignants et la population en général ont également assisté à cet événement.