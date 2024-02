Afrique: CAN 2023 / Nigeria vs Afrique du Sud - Le sort de Victor Osimhen scellé !

Jouera ou jouera pas? Le suspense était entier quant à la présence de Victor Osimhen ce mercredi en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 contre l'Afrique du Sud. Mais le Nigeria a dissipé tous les doutes en annonçant la disponibilité de son atout offensif n°1 pour ce match important.

S'il n'a marqué qu'un seul but depuis le début de la compétition, tout le monde s'accorde à dire que l'attaquant napolitain fait partie des meilleurs joueurs, non seulement de son équipe mais aussi de toute la compétition à travers l'effort, l'engagement et l'énergie qu'il met dans les rencontres qu'il a disputées jusqu'ici.

Mais un malaise abdominal a jeté le doute autour de sa présence contre les Bafana Bafana ce mercredi soir à Bouaké (20h00, heure locale), l'empêchant de faire le voyage lundi avec les siens. Mais tout est rentré dans l'ordre et l'ancien lillois a rejoint les siens ce mardi et s'est même entraîné. "Victor Osimhen a été déclaré apte et disponible pour la sélection lors de la demi-finale contre l'Afrique du Sud mercredi. Il a rejoint l'équipe de Bouaké et s'est entraîné aujourd'hui avec le groupe", a annoncé le staff des Super Eagles ce mardi. Une excellente nouvelle pour José Peseiro et son staff.