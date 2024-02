Afrique: RD Congo vs Côte d'Ivoire - Les Léopards vont rendre hommage aux populations de l'Est Congo

Les Léopards de République Démocratique du Congo (RDC) préparent un bel hommage à leurs compatriotes de l'Est du pays qui ont fait l'objet de nouvelles attaques des rebelles du M23 dimanche dernier, faisant plusieurs victimes, pour leur demi-finale de CAN 2023 contre la Côte d'Ivoire.

En dehors des messages de soutien sur les réseaux sociaux, les joueurs congolais vont porter un badge noir sur la manche de leurs maillots ce mercredi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre les Eléphants de Côte d'Ivoire.

« La RDC est endeuillée ces dernières 48 heures par des atrocités commises sur la population de l'Est de notre pays par les rebelles du M23. En guise de deuil et en mémoire de nos victimes et par un élan de solidarité nationale pour nos frères et soeurs, notre Équipe Nationale portera un fin brassard noir sur le bras droit« , peut-on lire dans un communiqué de la Fédération Congolaise de Football (Fecofa).

Au-delà de l'émotion que les Léopards auront tout au long de cette rencontre à Ebimpé (20h00, heure locale), ce sera une motivation supplémentaire pour Chancel Mbemba, Arthur Masuaku et autres d'aller chercher la victoire et la qualification en finale pour leurs compatriotes. La RDC va jouer plus qu'une demi-finale contre la Côte d'Ivoire.