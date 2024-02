Togo: Le secrétaire général en visite d'amitié et de travail à l'ESA

La coopération entre l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) du Togo et l'Université de Douala du Cameroun est une union agissante en termes de renforcement pédagogique de l'enseignement supérieur de l'ESA. Les deux parties se sont accordées sur l'appui de la formation et la mobilité des enseignants de même que des étudiants ceci à travers un accord cadre de partenariat signé en 2019. C'est dans le cadre du renforcement de ce lien de partenariat, que le Secrétaire Général de l'Université de Douala, le Professeur Hors Echelle Henri Désiré MODI KOKO BEBEY a effectué une visite d'amitié et de travail à l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) du 21 au 25 Janvier 2024.

La Direction Générale de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) et tout son staff sous la houlette du Fondateur-Directeur Général, Dr Charles BIRREGAH ont accueilli avec faste le 23 Janvier 2024, le Secrétaire Général de l'Université de Douala le Professeur Hors Classe Henri Désiré MODI KOKO BEBEY accompagné de la Directrice Adjointe de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de ladite Université le Professeur Désirée Altante BIBOUM, Professeure Agrégée en Sciences de Gestion dans les locaux de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA).

Dans une ambiance conviviale, le Fondateur-Directeur Général de l'ESA s'est prêté à l'exercice de présentation de l'ESA et un compte rendu sommaire sur l'évolution du Partenariat qui réunit les deux institutions. Les échanges ont également porté sur le bon déroulement de la formation en Master Recherche et puis bientôt en Doctorat de nos étudiants et enseignants. Dr Charles BIRREGAH, s'est réjoui de la qualité de l'enseignement et de la compétence des différents enseignants programmés au cours de cette formation qui s'est soldée par un résultat très probant et satisfaisant.

« Nous sommes plus que satisfaits de la performance de l'encadrement de nos enseignants et étudiants en Master Recherche et tenons ici à exprimer toute notre gratitude et reconnaissance au Recteur de l'Université de Douala qui à priori, a cru en nous et a fait le déplacement de Lomé pour signer personnellement l'accord cadre de partenariat entre l'Université de Douala et l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) », dixit Dr Charles BIRREGAH.

Le Professeur Octave Nicoué BROOHM, Président du Conseil Scientifique et Pédagogique de l'ESA, ancien Ministre de l'Enseignement Supérieur a dans son intervention réitéré l'importance de la Recherche dans l'enseignement supérieur et son apport scientifique pour l'émergence de la société. L'initiative d'une Journée de Recherche à l'ESA en est une illustration.

Il a salué la dynamique de la coopération qui existe entre l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) et l'Université de Douala.

Une visite guidée sur les deux (02) sites ont permis au Secrétaire Général et à la Directrice Adjointe de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de l'Université de Douala d'avoir un aperçu sur le fonctionnement de l'administration de l'ESA et la modernité des infrastructures de ladite Ecole. Les deux (02) hôtes ont assisté à une séance de démonstration des logiciels et progiciels de l'ESA. Ils ont apprécié la transformation digitale de certains services de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) et comptent solliciter l'expertise de l'ESA dans ce sens pour l'Université de Douala.

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) forme dans les domaines tertiaires et technologiques pour l'obtention du diplôme de Brevet de Technicien Supérieur (BTS), de la Licence Professionnelle (BAC+3) et du Master professionnel (BAC+5) et du Master of Business Administration (MBA).

ESA dispose de trente-cinq (35) filières au BTS, en Licence et Master Professionnels. Elle est certifiée ISO 9001 version 2015, ISO 21001 version 2018 et reconnue par l'Etat togolais.

Vingt-deux (22) Diplômes de l'ESA sont accrédités par le CAMES, dont douze (12) diplômes de Licence Professionnelle et dix (10) diplômes de Master professionnel. Nos diplômes sont reconnus par la Word's Education Service (WES) des Etats-Unis et du Canada, et Campus France. ESA est Membre Titulaire de l'Agence Universitaire de la Francophonie du Togo (AUF-TOGO), membre de TogoRER, et le Premier Etablissement d'Enseignement Supérieur au Togo et en Afrique de l'Ouest à obtenir le Prix Excellence de la Qualité CEDEAO. ESA est agréée Centre d'Excellence en Science de Gestion pour la formation au Diplôme d'Etude Comptable en Gestion Financière (DECOGEF) (BAC+3), Diplôme d'Etude Supérieure Comptable en Gestion Financière (DESCOGEF) (BAC+5) et Diplôme d'Expertise Comptable et Financière (DECOFI) (BAC+8) de l'UEMOA. ESA est champion universitaire du football masculin et champion universitaire du football féminin, en Taekwondo, vice-champion en Basketball.