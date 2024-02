Afrique: CAN 2023/RDC-Cote d'Ivoire - Sébastien Désarbre dédie ce match à ceux qui souffrent dans l'Est du pays

Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Désarbre a affirmé, mardi 6 février, avoir dédié le match contre la Cote d'Ivoire aux victimes des guerres de l'Est du pays.

Il l'a dit lors de la conférence d'avant-match de la demi-finale de la CAN 2023, prévue au stade d'Ebimpe d'Abidjan.

« Nous voulons jouer la finale. On va essayer de donner le maximum, de faire un bon match et défendre les couleurs du Congo pour que ceux qui souffrent soient fier de nous. En étant une équipe nationale au Congo, on a cette occasion à donner de la joie et de sourire. Ca sera un match particulier parce que c'est une demi-finale. Un match particulier pour faire passer des messages d'attachement et de penser à tous ceux qui souffrent au Congo », a rapporté le technicien français.

Sébastien Désarbre a également assuré bien connaitre son adversaire de ce mercredi dans le cadre de cette demi-finale.

Il a en outre affirme être content d'avoir croisé le pays organisateur en demi-finale :

«Nous avons suivi de près le match entre la Côte d'Ivoire et le Mali (NDLR : des quarts de finale). Les deux pays avaient présenté un beau jeu. Maintenant, nous sommes contents d'affronter la Côte d'Ivoire et nous voulons aller en finale. J'entends les gens dire que le plus important été fait puisque nous sommes déjà en demi-finale. Étant des vrais compétiteurs, si on ne se qualifie pas en finale, ce sera une déception pour nous ».

Le sélectionneur a par ailleurs confirmé la présence de Gael Kakuta dans le match RDC-Cote d'Ivoire.

Pour sa part, le capitaine-adjoint des Léopards de la RDC, Charles Pickel a indiqué que ça sera un match assez ouvert entre ces deux équipes.

Il a juste dénoncé la guerre dans l'Est de la RDC :

« Ce qui se passe dans l'est du Congo est très triste. Les journalistes peuvent nous aider et parler de ca ».