Ile Maurice: Les lauréats de la cuvée 2023 proclamés vers 10 h 45 ce matin

Comme chaque année, l'excitation est à son comble dans les collèges qui attendent avec impatience de découvrir les rois et reines de la cuvée 2023. Le dévoilement des lauréats se fera au bureau du Premier ministre, en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et de la vice-Première ministre, Leela Devi Dookun-Luchoomun, vers 10 h 45 aujourd'hui.

Pas moins de 5 000 candidats ont pris part aux examens du Cambridge Higher School Certificate (HSC) en octobre-novembre 2023. Il ne reste plus que quelques heures avant que les résultats de 13, voire 14, années de scolarité ne soient révélés. De nombreux élèves attendent avec angoisse de découvrir les fruits de leurs efforts, certains collés à leur écran d'ordinateur, alors que d'autres préfèrent écouter attentivement à la radio pour entendre si leur nom est mentionné. Cette année, 49 bourses seront attribuées, dont deux pour la filière HSC Pro et quatre à Rodrigues. Il faut rappeler que depuis l'année dernière, quatre bourses supplémentaires ont été attribuées, deux sous la bourse Sir Anerood Jugnauth et deux autres pour le High School Certificate PRO.

Quant aux bourses sociales basées sur le mérite, elles seront dévoilées dans les semaines à venir. De plus, on peut s'attendre à l'attribution de 16 nouvelles bourses pour la promotion 2024. Ces bourses seront destinées aux élèves des collèges régionaux, les encourageant ainsi à poursuivre leurs études, en particulier depuis l'introduction des académies en 2021.

Le taux de réussite pour la promotion 2022 était de 92,25 %, comparé à 90,05 % pour 2021. Il est important de noter que les candidats qui possèdent leur code auront accès à leurs résultats en ligne à partir de 13 heures.

Par ailleurs, certains collèges visent à réitérer leur exploit de l'année dernière avec un taux de réussite de 100 %, notamment Aleemiah garçons et filles (12 élèves), Beau Bassin SSS (9 élèves), Beckenham College (2 élèves), Bhujoharry College (8 élèves), College Ste Marie (18 élèves), College Morc. St André (14 élèves), Eden College garçons (3 élèves), Friendship College garçons et filles (16 élèves), Inst of Islamic & Secular Studies (3 élèves), J M Frank Richard SSS (11 élèves), Keats College (1 élève), Labourdonnais Colleges (10 élèves), Mauritius College filles (4 élèves), Muslim Girls College (6 élèves), New Educational College (7 élèves), Pailles SSS (6 élèves), Patten College (3 élèves), Prof Basdeo Bissoondoyal Girls (2 élèves), Queen Elizabeth College (132 élèves), Rivière des Anguilles State College (12 élèves), R Seeneevassen SSS (22 élèves), Saint Aubin SSS (1 élève), St Helena's College (2 élèves), St Mary's West College (3 élèves), Terre Rouge SSS (1 élève) et Triolet SSS (9 élèves).