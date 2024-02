Ile Maurice: Des enseignants du privé largués

Les cinq credits au School Certificate (SC) pour accéder au Grade 12 continuent de susciter des débats, en particulier dans les collèges privés, comme le souligne Arvind Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE). «C'est un problème que nous anticipions depuis longtemps dans les collèges privés. Chaque année, près de 60 % des jeunes ne parviennent pas à obtenir les cinq credits requis, et parmi les 40 % restants, certains préfèrent poursuivre leurs études dans un collège d'État», explique-t-il. Face à cette situation, les enseignants qui n'ont pas encore été confirmés au sein des établissements sont priés de partir en raison du manque d'effectif dans les classes du Higher School Certificate (HSC), ce qui préoccupe Arvind Bhojun. Il souligne que certaines matières risquent de souffrir d'une pénurie d'enseignants, notamment en français, Travel and Tourism et Computer Studies. «Une autre politique adoptée par la Private Secondary Education Authority (PSEA) consiste à accorder un contrat aux enseignants qui prend fin en novembre. Ainsi, ces enseignants ne reçoivent pas de salaire en décembre. Nous ne savons pas si c'est légal, c'est pourquoi nous contestons cette pratique. C'est inacceptable, surtout après que chaque enseignant a investi dans un Post Graduate Certificate in Education. Ces jeunes ont beaucoup investi dans leurs études et se retrouvent sans emploi.»

Dans d'autres cas, certains enseignants n'ont pas encore reçu leur salaire de l'année dernière. «Nous avons entamé des discussions avec le directeur de la PSEA, mais il dit ne pas avoir de contrôle sur le travail de ses agents. Parfois, ces derniers parviennent même à égarer des documents.» Arvind Bhojun craint que le problème du manque d'enseignants pour cette année ne refasse surface, surtout si de nombreux enseignants du secteur privé optent pour un poste dans une institution publique. «Cela risque de fausser la compétition nationale et de priver certains enfants d'un encadrement adéquat.»