Ile Maurice: Haltérophilie - Ketty Lent en lice ce mercredi

L'haltérophile Ketty Lent sera en action aujourd'hui en Égypte, où se tiennent actuellement les Championnats d'Afrique. L'unique représentante du quadricolore sera en compétition chez les 71 kg. Elle devra aligner une performance exceptionnelle afin de se faire une place sur le podium. C'est la seule condition pour espérer se rapprocher des Jeux olympiques de Paris car cette édition des Championnats d'Afrique distribuera des points en vue du plus grand événement sportif de la planète.

L'envie de bien faire est là même si elle admet que sa préparation n'a pas été optimale. «Comparativement à mes adversaires, ma préparation a été moins aboutie et je sais que le plateau sera difficile avec la présence du Nigeria et de l'Égypte notamment. Mais j'ai un moral d'acier et je vais tout donner», a-t-elle confié. Au niveau des engagées dans cette catégorie justement, il y a de quoi rester sur ses gardes avec la présence de la Nigériane Joy Ogbonne. Cette dernière a remporté l'or aux Championnats du Commonwealth en 2021 et s'est classée au 14e rang aux Mondiaux de 2023.

Parmi les autres adversaires de Ketty Lent, on note la présence de la Tunisienne Guesmi Jaweher et de la Marocaine Aya Amerane. La Kenyane Rachel Enock, classée 11e aux Jeux du Commonwealth en 2022, est aussi de la partie tout comme Ornella Matam du Cameroun. L'une des favorites dans ce groupe sera l'Égyptienne Naema Said qui a remporté l'or aux Jeux de la Méditerranée en 2022 et qui a terminé au pied du podium l'an dernier pendant les Mondiaux. L'autre Égyptienne, à savoir Amira Elkady, viendra également avec l'intention de bouleverser la hiérarchie.

Par ailleurs, la FMH a déjà soumis sa liste d'athlètes qui représenteront Maurice aux Jeux Africains (8 -23 mars). Ils seront 10 au total. On retrouve Gaël Martinson, Willem Emile, Nigel Augustine, Khelwin Juboo et Dinesh Pandoo chez les messieurs. Nigel Augustine et Khelwin Juboo ont réalisé quelques performances notables au cours de ces derniers mois avec notamment trois médailles d'argent décrochées par Nigel Augustine en octobre dernier durant les Championnats d'Afrique Jeunes et Juniors. Chez les dames, la sélection est composée de Maeva Matelot, Sheridane Pasnin, Anastajia Babet, Seforah et Ketty Lent. Les trois dernières ont décroché trois médailles d'or aux Jeux des îles 2023 à Madagascar.

Une fois les Championnats d'Afrique terminés, l'autre grand rendez-vous qui attend Ketty Lent sera les Championnats du monde prévus du 31 mars au 11 avril en Thaïlande. Cette sortie sera également qualificative pour les JO.