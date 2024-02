Afrique: CAN 2024 - L'increvable nouvelle Côte d'Ivoire à l'épreuve de la détermination congolaise

C'est une affiche entre revenants qui se tient ce mercredi 7 février à Abidjan, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations. La Côte d'Ivoire, maintes fois miraculée dans ce tournoi à domicile, voit se dresser sur sa route une République démocratique du Congo (RDC) transfigurée. Le nouveau sélectionneur ivoirien, Emerse Faé, est mis au défi par des Léopards portés par une volonté inébranlable.

Quelles émotions les Éléphants réservent-ils à leurs supporters cette fois ? Il y a un peu plus de deux semaines, dans ce même stade olympique Alassane Ouattara, la sélection ivoirienne était humiliée et poussée au bord du précipice par la Guinée équatoriale dans cette CAN 2024. Depuis, Emerse Faé a remplacé Jean-Louis Gasset au poste de sélectionneur, le Maroc a permis au pays organisateur de survivre in extremis au premier tour, et la Côte d'Ivoire a renversé le Sénégal en huitièmes de finale, puis le Mali en quarts, au terme de deux rencontres épiques.

Alors forcément, à l'heure d'affronter la RDC pour une place en finale du tournoi continental, il est légitime de se demander quel scénario rocambolesque nous attend pour cette demie.

Le peuple ivoirien, facteur clé d'Éléphants désormais insubmersibles ?

La Côte d'Ivoire aimerait enfin s'éviter un début de match compliqué et ne plus avoir à courir après le score, comme face aux Lions de la Teranga et face aux Aigles. « On va essayer de profiter de la confiance retrouvée pour, dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme. L'objectif est de mieux commencer », explique le coach Faé.

Le jeune sélectionneur (40 ans) devra faire sans Odilon Kossounou, Serge Aurier, Oumar Diakité et Christian Kouamé, suspendus. Quatre absents, alors que son équipe vient d'enchaîner deux matches de 120 minutes éprouvants pour les nerfs et les organismes, voilà qui risque de nuire aux Éléphants. Mais pas de quoi entamer le capital confiance et l'esprit de solidarité que Faé s'est efforcé de reconstruire après cette fin de premier tour terrible :

« On est 27 joueurs, tous ensemble. Et si on veut aller chercher la coupe, on ne pourra le faire qu'ensemble, pas seulement les 11 qui démarrent et les 5-6 qui entrent en jeu. (...) Les absents apporteront de la force depuis la tribune. »

Un incontestable élan nouveau accompagne l'équipe de Côte d'Ivoire. La sélection revient de tellement loin qu'elle apparaît aujourd'hui lancée comme une locomotive vers cette finale dont elle rêve tant chez elle. La métamorphose est flagrante quand on repense aux images après le désastre équato-guinéen du 22 janvier. Les supporters ont retrouvé le sourire, et c'est aussi que sur eux que compte l'expérimenté Max-Alain Gradel :

« On sent l'engouement (...). Contre le Sénégal, on a senti, alors qu'on était mené, que le peuple était derrière nous. Pareil contre le Mali : même à 10, on a senti vraiment le peuple nous pousser. Quand tu vois ton peuple chanter l'hymne national alors qu'on est à 10 et qu'il ne reste que quelques minutes, c'est incroyable. (...) On ne se sentait pas à 10, on avait l'impression d'être à 15 contre 11. »

La RDC veut absolument cette finale

La RDC sait où elle met les pieds. Une nouvelle fois, les Léopards ne pourront pas compter sur un soutien massif à Ebimpé. Déjà en quarts, les supporters guinéens étaient les plus nombreux dans les travées du stade. Un détail qui n'avait pas empêché la sélection congolaise de piéger méthodiquement le Syli national.

Sébastien Desabre, l'homme qui a apporté un cadre de discipline et un esprit d'équipe dans la tanière, n'est pas préoccupé à l'idée d'affronter tout un pays. « C'est une source de motivation, on est très content de jouer dans un stade avec énormément de public », sourit l'entraîneur, qui promet : « On peut jouer dans n'importe quel stade. On essaiera de donner le maximum, de faire un bon match et de défendre haut les couleurs du Congo. » En plus, il devrait pouvoir compter sur Gaël Kakuta, remis de sa lésion à l'ischio-jambier.

Toujours serein, le technicien savoure le parcours de son groupe depuis son arrivée en août 2022 (8 victoires, 7 nuls, 4 défaites, dont 3 en amicaux). L'objectif, au moment où il a pris les commandes d'une équipe de RDC alors en perdition, était de construire une sélection capable de performer lors de la CAN 2025 au Maroc. Le nouveau projet est en avance avec cette première demi-finale depuis l'édition 2015.

L'aspect sportif n'est pas le seul à entrer en compte dans ce choc. Les Léopards profitent de cette CAN pour dénoncer les nouvelles violences perpétrées par le groupe M23 dans l'est de leur pays. Les joueurs arboreront un fin brassard noir au bras contre la Côte d'Ivoire, en signe de deuil et d'hommage aux victimes. « Ce sera un match particulier pour faire passer des messages d'attachement et des pensées à tous ceux qui souffrent au Congo », annonce le sélectionneur.

Les plus anciens se rappellent qu'en 2015, la demi-finale Côte d'Ivoire-RDC avait tourné en faveur des premiers. Mais pas d'esprit de revanche chez les Léopards, mais plutôt une envie pressante de briller au plus haut, car « cette équipe mérite plus d'étoiles sur son maillot », estime Sébastien Desabre. Il insiste : « Ce qui nous intéresse, c'est d'aller en finale. On n'a pas envie d'entendre le message selon lequel c'est déjà bien et quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne CAN. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour. » Le message est clair.