Madagascar: Championnat de Madagascar Pâtisserie-Boulangerie 2024 - Première phase dans un mois

La deuxième édition du Championnat de Madagascar de Pâtisserie - Boulangerie 2024 sera bientôt de nouveau sur les rails pour cette année.

Les organisateurs ont décidé de retenter l'expérience, après le succès de la première édition du Championnat, dont la phase finale a eu lieu durant l'événement Kanela - Salon de la Pâtisserie - Boulangerie, il y a deux ans.

Ce concours est destiné à promouvoir le talent des pâtissiers et des boulangers dispersés un peu partout dans la Grande île, mais surtout à déceler et récompenser les prodiges de ces deux disciplines, qu'ils soient juste passionnés et amateurs ou exerçant leur art en tant que professionnels.

Quatre catégories ouvertes

Le Championnat se décline en quatre catégories pour cette édition. L'opportunité sera donnée aux jeunes apprenants dans les centres de formation ou en stage de formation au métier de pâtissier-boulanger de concourir dans la catégorie « Apprenti ».

Les simples passionnés de « pâtisserie » pourront faire montre de leur talent en s'inscrivant dans la catégorie « amateur ».

La catégorie « indépendant » reste ouverte à toute personne exerçant le métier de pâtissier dans le cadre d'une activité commerciale.

Enfin, la dernière catégorie s'adresse aux pâtissiers et boulangers dotés d'expériences solides. Les pâtissiers de cette dernière catégorie auront à faire face à deux épreuves bien distinctes dont la pièce artistique et la pâtisserie fine. Les boulangers professionnels auront également à démontrer leur talent à travers deux épreuves dont la boulangerie et la viennoiserie.

Un jury professionnel

Le Championnat sera présidé par le Chef Miquel Rakotoarinjara cette année. Des thèmes seront imposés aux candidats sélectionnés à chaque étape du concours qui sera placé sous le contrôle d'un jury composé d'au moins trois Chefs pâtissiers et/ou boulangers. Les candidats seront notés sur l'aspect technique, gustatif et esthétique de leur oeuvre. Ils auront la possibilité d'être coachés par un Chef référent, dont le rôle sera cependant limité à prodiguer des conseils d'organisation et des recommandations.

Première phase le 6 mars

Seuls les candidats ayant rempli les critères requis seront conviés aux épreuves de sélection qui se tiendront le 6 mars prochain.

Les épreuves finales se déroulent ensuite du 30 mai au 2 juin 2024. Quant à la proclamation des résultats et la remise des prix, elles se feront directement en public durant le salon Kanela - Salon de la Pâtisserie - Boulangerie, exactement comme lors de la première édition. Les nouveaux champions seront donc connus le 2 juin 2024.

Les candidats auront jusqu'au 18 février prochain pour s'inscrire.