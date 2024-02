Afrique: Sommet du GECF d'Alger - Une 'importance capitale' face aux défis énergétiques actuels

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a affirmé, mardi à Alger, que le 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu à Alger du 29 févier au 2 mars, revêtait une "importance capitale" en tant que plateforme permettant de renforcer la coopération internationale et de discuter des défis énergétiques actuels et de l'avenir de l'industrie gazière.

Dans une allocution prononcée à l'occasion du lancement du site web du Sommet du GECF, accessible à l'adresse : (https://algeria7thgecfsummit.dz), M. Arkab a précisé que cet événement mondial, auquel participeront les chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum, revêtait une "importance capitale" en tant "plateforme permettant de renforcer la coopération internationale et de discuter des défis énergétiques actuels et de l'avenir de l'industrie gazière".

Concernant le site web, le ministre a affirmé qu'il constituait "une plateforme importante renfermant de précieuses informations" sur cet événement mondial, mais aussi un "trait d'union" entre les organisateurs et les participants du monde entier, grâce à "ses contenus scientifiques et médiatiques" et à "son espace d'information sur cet événement majeur".

Le site passe en revue les nouveautés dans le domaine gazier et les défis y afférents à court et et long termes, selon le ministre.

Il présente également des informations sur l'événement et son programme, ainsi que des informations pratiques adressées aux participents et des données générales sur l'Algérie, a-t-il détaillé.

De son côté, le secrétaire général du GECF, M. Mohamed Hamel, a affirmé que la tenue du Sommet en Algérie "témoigne de son rôle de premier plan dans le domaine du gaz naturel", comme en témoignent, a-t-il dit, "ses réalisations pionnières, notamment le lancement de la première usine de GNL

en 1964, l'établissement des premiers contrats à long terme de gaz en 1969 et la réalisation d'un gazoduc sous-marin reliant l'Afrique et l'Europe, ainsi que le maintien de sa position en tant que fournisseur fiable de gaz naturel".

Le Forum des pays exportateurs de gaz est une organisation intergouvernementale créée à Téhéran en 2001 pour défendre la souveraineté de ses membres sur leurs ressources de gaz naturel et renforcer la coopération et le dialogue autour des questions gazières.

Le GECF compte les principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel. Il regroupe actuellement 12 Etats membres et 7 observateurs, représentant ensemble 69% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 39% de la production commercialisée, 40% des exportations mondiales de gaz, et 51% des exportations de gaz naturel liquéfié au niveau mondial.