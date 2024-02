Cote d'Ivoire: Lutte contre les activités maritimes transnationales illicites - La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique signent un accord

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Kacou Houadja Léon Adom et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Jessica Davis Ba, ont procédé, ce mardi 06 février 2024 à Abidjan-Plateau, à la signature d'un accord relatif aux opérations de lutte contre les activités maritimes transnationales illicites. C'était en présence du ministre des Transports, Amadou Koné et du représentant de la Garde côtière américaine, Trent Warner. Rapporte le Cicg.

« Le présent accord a pour objet de renforcer les activités de coopération en matière d’application de la loi, afin d’identifier, combattre, prévenir et interdire les activités maritimes transnationales illicites des navires suspects, relevant de la juridiction de l’une ou l’autre des Parties signataires, y compris les navires sans nationalité », a expliqué le ministre des Affaires étrangères comme rapporté par cette source.

Kacou Houadja Léon Adom a ajouté que cet accord permettra également à la Côte d’Ivoire de bénéficier de l’appui matériel des Etats-Unis d’Amérique dans ses activités de prévention et de répression des activités maritimes illicites. Il favorisera, en outre, a-t-il dit, un échange d’expériences entre les marines des deux pays, dans le cadre d’opérations menées conjointement en mer.

Il a saisi l’occasion pour exprimer, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, les vifs remerciements et la reconnaissance du gouvernement ivoirien au gouvernement américain pour la coopération entre les deux pays, qui "ne cesse de se renforcer à travers des actions multiples et multiformes".

L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, pour qui la Côte d'Ivoire est un partenaire clé des États-Unis, a indiqué que la signature de cet accord démontre l'engagement de son pays à renforcer la coopération et à poursuivre l'étroite collaboration afin de parvenir à un environnement maritime plus sûr.

Cet accord, a relevé Jessica Davis Ba, autorisera le programme de Shiprider de la Garde côtière américaine à travailler avec la Côte d'Ivoire pour aider les autorités ivoiriennes à exercer leur autorité et faire respecter leurs lois et règlements dans les eaux territoriales. Elle a salué le leadership de la Côte d'Ivoire et sa coprésidence du groupe des Amis du Golfe de Guinée.

Pour rappel, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire a reçu les 22 et 23 janvier 2024 Anthony Blinken, Secrétaire d’Etat américain et Uzra Zeya, Sous-Secrétaire à la Sécurité civile, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme, du 31 janvier au 02 février 2024.