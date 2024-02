Afrique de l'Est: Vanille de Madagascar - De nouveau éligible sur le marché européen

Des négociations menées par les dirigeants malgaches ont permis de porter le taux de nicotine tolérable à 0,3 mg par kilo, pour pouvoir entrer sur le marché européen. De ce fait, la vanille de Madagascar pourra encore être exportée vers l'Europe.

La qualité de la vanille de Madagascar suit les normes de l'Union européenne. C'est ce qui a été confirmé, suite à une réunion avec les représentants de cette organisation. À noter qu'au mois de septembre 2023, une décision a été publiée par l'Union européenne concernant le taux de nicotine tolérable pour le marché de la zone euro, fixant au départ un seuil de 0,02 mg par kilo. Cette décision avait des impacts sur la vanille de Madagascar, car les planteurs et les opérateurs qui travaillent dans cette filière d'activité avaient des craintes quant à l'éligibilité de la vanille de Madagascar sur le marché européen, à cause de cette nouvelle règle. En effet, une baisse des exportations était en vue et l'entrée de devises allait également suivre la tendance. À noter que cette filière est pourtant l'un des principaux pourvoyeurs de devises pour Madagascar et occupe également une place importante au niveau des ressources de l'État.

Négociations

Cependant, sous la direction du ministre Edgard Razafindravahy, les techniciens du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), en collaboration avec ceux du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE) et du ministère des Affaires étrangères (MAE), ont mené des pourparlers sur la résolution des problèmes liés à cette nouvelle réglementation de l'Union européenne. D'après le MIC, les négociations ont porté leurs fruits car la vanille de Madagascar est désormais acceptée sur le marché européen, à la suite d'une décision de l'Union européenne, publiée dans son journal officiel n°2024/451 le 5 février dernier. En effet, le seuil toléré pour le taux de nicotine est porté à 0,3 mg par kilo. La vanille de Madagascar pourra donc être commercialisée sur le marché européen, suite au lobbying mené par les autorités malgaches.

%

Prix favorables

À noter que la production de ce produit de rente est déjà affectée par les perturbations climatiques, ce qui engendre une baisse du niveau de production de l'ordre de 30% à 40% pour cette saison, selon le MIC. Cela va certainement conduire à une hausse des prix, non seulement à cause de la réduction de l'offre, mais également avec la hausse constatée de la demande sur le marché international. D'après le ministre Edgard Razafindravahy, la tendance actuelle est favorable pour les paysans producteurs et pour les opérateurs économiques qui opèrent dans la filière vanille. Bref, après des moments de crise, la vanille de Madagascar devrait entrer dans une nouvelle phase de croissance.