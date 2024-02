Madagascar: Kew Gardens Orchid festival à Londres - Les orchidées de Madagascar font sensation

Kew Gardens, les jardins botaniques royaux à Londres, rendent hommage à la riche biodiversité de la Grande île dans le cadre de la 28e édition de son festival annuel des orchidées, mettant à l'honneur les orchidées et la biodiversité de Madagascar.

C'est à Londres que trônent, au Kew Gardens, jardins botaniques royaux, les meilleures espèces d'orchidées au monde, dont des orchidées de Madagascar particulièrement mises à l'honneur dans le cadre du festival annuel des orchidées de Kew Gardens. Cette édition 2024 rend hommage à la biodiversité exceptionnelle de Madagascar en s'intéressant au rôle des orchidées dans ces écosystèmes aussi singuliers qu'extraordinaires de la Grande île. Ainsi, pendant un mois, les visiteurs de ce festival des orchidées, qui a ouvert ses portes le 3 février 2024, pourront apprécier les orchidées savamment exposées de manière à créer de magnifiques paysages. Un véritable spectacle que les amoureux de la nature, et plus particulièrement, ceux de ces espèces floristiques d'une grande beauté que sont les orchidées, peuvent apprécier pendant quatre semaines. Certaines espèces, très rares et délicates qu'elles ne sont que rarement exposées, le sont durant le festival. Les Londoniens et les visiteurs venant des tous horizons auront ainsi une occasion en or de les découvrir.

Outre les orchidées, la faune de Madagascar fait également partie des expositions au festival, à travers des sculptures horticoles représentant des espèces faunistiques de la Grande île. Des éléments naturels vivants tels des feuilles, de la mousse, ainsi que des fleurs d'orchidées, sont utilisés pour la création de ces sculptures vivantes hors du commun.

Sensibilisation

Si ce festival des orchidées est une invitation à l'émerveillement, il n'est pas moins une occasion à saisir pour sensibiliser au rôle essentiel des orchidéesdans la biodiversité de Madagascar. En effet, les orchidées extrêmement sensibles aux conditions climatiques et environnementales, subissent d'importantes pressions, mettant en danger certaines espèces, pour la plupart endémiques. Majestueuses et éclatantes de beauté, les orchidées de Madagascar sont ainsi confrontées à de graves menaces. Le changement climatique, la destruction de l'habitat pour diverses raisons, notamment l'exploitation non rationnelle des forêts et les feux de forêt représentent un véritable danger pour ces espèces floristiques exceptionnelles. En outre, les activités à objectifs principalement commerciaux, qui consistent à recueillir et collecter des espèces d'orchidées de manière illégale, contribuent également au sérieux déclin de ces espèces.

Jusqu'au 3 février 2024, les visiteurs du festival des orchidées de Kew Gardens ne manqueront pas d'être sensibilisés sur la question. Un écho lointain au regard des plus de 10 000 km qui séparent Londres, lieu de l'exposition d'orchidées, et Madagascar, berceau de ces espèces qui émerveillent le monde.

Notons que les Kew Gardens, avec plus de 30 000 espèces de végétaux, abritent l'une des plus anciennes et grandes collections de plantes vivantes, et d'orchidées tropicalesvivantes au monde. Il possède, par ailleurs, un herbier riche de plus de huit millions de spécimens de plantes et de champignons, parmi lesquels figure l'herbier d'orchidées, qui compte 400 000 spécimens.