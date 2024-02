Ile Maurice: Mise en vente de sept terrains destinés aux besoins commerciaux

Le quartier d'Helvétia, au coeur de la Smart City de Moka, entame une nouvelle phase de son expansion. Son développeur, ENL Property, annonce ainsi la mise en vente de sept terrains destinés à un usage commercial situés le long du St-Pierre Bypass. Ces emplacements offrent une visibilité accrue, constituant un avantage certain pour les entreprises. Les bâtiments qui seront érigés sur ces terrains auront une vocation mixte, pouvant abriter à la fois des commerces, des bureaux et des showrooms.

Cette offre marque la première phase de commercialisation de terrains commerciaux à Helvétia. Les lots proposés ont une superficie variant entre 1 851 m2 et 2 019 m2. «Il s'agit d'une belle opportunité pour les entreprises et investisseurs locaux et internationaux d'investir dans une région présentant un fort potentiel de développement au vu des projets à venir», soutient Olaf Boullé, Manager en Land and Business Development d'ENL Property. Il ajoute que depuis 2010, le quartier n'a cessé de se développer en suivant des principes d'aménagement clairs. Aujourd'hui, il comprend des écoles primaires et secondaires, des commerces de proximité ou encore un centre sportif.

Les projets envisagés pour ces terrains commerciaux devront respecter des normes strictes en matière d'urbanisation, d'architecture, d'aménagement paysager et d'empreinte environnementale. Ces exigences, stipulées dans un cahier des charges, visent à garantir une cohérence esthétique ainsi qu'un développement durable et respectueux de l'environnement du quartier. En alignement avec l'engagement de la Smart City de Moka en faveur de la mobilité douce, les nouveaux acquéreurs devront prévoir une place de vélo pour dix places de stationnement lors de l'aménagement de leurs espaces dédiés. Sur le plan environnemental, les bâtiments seront connectés au réseau d'assainissement du quartier, traitant ainsi les eaux usées avant de les recycler pour l'entretien des espaces publics. Les acquéreurs devront également intégrer des poubelles de tri pour contribuer à une gestion efficace des déchets sur le territoire.

L'accessibilité demeure l'un des points forts du quartier. Helvétia dispose de pistes cyclables et piétonnes, de trois voies d'accès et se trouve à proximité immédiate de deux autoroutes. La mise en service de nouvelles infrastructures routières dans la région au cours des prochains mois améliorera la circulation au sein de la Smart City. De plus, l'extension de la ligne du Metro Express jusqu'à Côte-d'Or, incluant une station à Helvétia, ajoutera une dimension supplémentaire à cette facilité d'accès.